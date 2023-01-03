الثلاثاء، ١٠ جمادى الآخرة ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٠٣ يناير ٢٠٢٣ ميلادى
القبض على مواطن بحوزته 154 كيلو جرامًا من القات المخدر
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القبض على مواطن بحوزته 154 كيلو جرامًا من القات المخدر

القبض على مواطن بحوزته 154 كيلو جرامًا من القات المخدر

القبض على مواطن بحوزته 154 كيلو جرامًا من القات المخدر
١٢:٠٦:٥٩ م، الثلاثاء، ١٠ جمادى الآخرة ١٤٤٤ هجريا، ٠٣ يناير ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير

قبضت دوريات الأفواج الأمنية بمنطقة جازان على مواطن بحوزته 154 كيلو جرامًا من نبات القات المخدر مخبأة في مركبة يقودها بمحافظة العارضة.

وقالت إنه جرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى جهة الاختصاص.

والأحد، ألقت القوة الخاصة لأمن الطرق بمحافظة الدرب، القبض على مواطن بحوزته 73 كيلو جرامًا من نبات القات المخدر.

وقالت إنه جرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه وإحالته إلى جهة الاختصاص.

والأربعاء، صرّح المتحدث الرسمي للمديرية العامة لحرس الحدود، العقيد مسفر القريني، بأن الدوريات البرية لحرس الحدود في مناطق نجران وجازان وعسير وتبوك، أحبطت محاولات تهريب 29.2 طنًا من نبات القات المخدر وطن و766 كيلوجرامًا من مادة الحشيش المخدر.

عدد المخالفين 361 متهمًا

وأوضح أن الحملة تمت خلال الفترة من 9 – 30 / 5 / 1444ه‍ وأنه تم القبض على مهربيها، وعددهم 361 متهمًا، منهم 23 مواطنًا، و 338 مخالفًا لنظام أمن الحدود.

وأضاف أن المخالفين المقبوض عليهم وهم؛ 261 من الجنسية اليمنية، و70 من الجنسية الإثيوبية و7 من الجنسية الإريترية.

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القبض على مواطن بحوزته 73 كيلو جرامًا من القات المخدر بمحافظة الدرب

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