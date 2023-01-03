بهذه المناطق.. خبير طقس يكشف خريطة الأمطار المتساقطة اليوم بالمملكة

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توقع خبير الطقس، عبد العزيز الحصيني، استمرار الحالة الممطرة التاسعة، وأن حالة مدرار الممطرة تشتد اليوم الثلاثاء على مناطق مختلفة من المملكة.

أمطار متوسطة إلى غزيرة على هذه المناطق

وأوضح على حسابه في «تويتر»، أن الحالة المطرية المتوقعة عبارة عن أمطار متفاوتة من متوسطة إلى غزيرة وحبات برد وسيول، وأنها تكون على أجزاء من مناطق مكة والمدينة والرياض والقصيم وحائل والجوف والشمالية والباحة وعسير ووسط المنطقة الشرقية.

ظهور آخر نجم من نجوم المربعانية

وأشار إلى أن أمس الاثنين، شهد ظهور آخر نجم من نجوم المربعانية وهو «الشولة» وَهو النجم الثالث ويستمر لـ13 يومًا، وفيه اسْتِمْرَار البرودة والصقيع متى مَا هبت الرياح أصلها قطبي أو سيبيري، خَاصَة كلما اتجهنا شَمَالاً، وفيه آخر موعد لزراعة القمح والشعير في شمال المملكة.

أمطار وسيول على الرياض ومكة والمدينة

وصباح اليوم، توقع هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد تؤدي إلى جريان السيول على أجزاء من مناطق الرياض وعسير والباحة ومكة المكرمة والمدينة المنورة تمتد إلى أجزاء من مناطق القصيم وحائل وتبوك والجوف والحدود الشمالية.

«الدفاع المدني» يُحذر من الخروج

فيما دعا المتحدث الرسمي للمديرية العامة للدفاع المدني العقيد محمد الحمادي، الجميع للتقيد بالتعليمات محذرًا في الوقت نفسه، من الخروج إلا للضرورة، مطالبًا الابتعاد عن تجمُّع السيول والمستنقعات المائية والأودية والسدود. وعدم التعمق في المناطق البرية والمخاطرة.

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