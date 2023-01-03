الثلاثاء، ١٠ جمادى الآخرة ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٠٣ يناير ٢٠٢٣ ميلادى
بهذه المناطق.. خبير طقس يكشف خريطة الأمطار المتساقطة اليوم بالمملكة
ارتفاع ملحوظ في أسعار الذهب اليوم.. وعيار 24 يسجل 223 ريالاً
جمعية «رفق» بمحافظة محايل عسير تقدم خدماتها إلى 1632 يتيمًا
أقلها 11 درجة في طريف.. انخفاض ملحوظ بدرجات الحرارة المسجلة اليوم
شاهد.. جريان سيل النعي بمحافظة الشنان جنوب شرق حائل
النيابة العامة تعلن عن 49 وظيفة إدارية في عدة مدن

الرئيسية

 /

أحدث الأخبار

 /

بهذه المناطق.. خبير طقس يكشف خريطة الأمطار المتساقطة اليوم بالمملكة

بهذه المناطق.. خبير طقس يكشف خريطة الأمطار المتساقطة اليوم بالمملكة

بهذه المناطق.. خبير طقس يكشف خريطة الأمطار المتساقطة اليوم بالمملكة
١١:١٩:٤١ ص، الثلاثاء، ١٠ جمادى الآخرة ١٤٤٤ هجريا، ٠٣ يناير ٢٠٢٣
0

تواصل – فريق التحرير:

توقع خبير الطقس، عبد العزيز الحصيني، استمرار الحالة الممطرة التاسعة، وأن حالة مدرار الممطرة تشتد اليوم الثلاثاء على مناطق مختلفة من المملكة.

أمطار متوسطة إلى غزيرة على هذه المناطق

وأوضح على حسابه في «تويتر»، أن الحالة المطرية المتوقعة عبارة عن أمطار متفاوتة من متوسطة إلى غزيرة وحبات برد وسيول، وأنها تكون على أجزاء من مناطق مكة والمدينة والرياض والقصيم وحائل والجوف والشمالية والباحة وعسير ووسط المنطقة الشرقية.

الصورة

ظهور آخر نجم من نجوم المربعانية

وأشار إلى أن أمس الاثنين، شهد ظهور آخر نجم من نجوم المربعانية وهو «الشولة» وَهو النجم الثالث ويستمر لـ13 يومًا، وفيه اسْتِمْرَار البرودة والصقيع متى مَا هبت الرياح أصلها قطبي أو سيبيري، خَاصَة كلما اتجهنا شَمَالاً، وفيه آخر موعد لزراعة القمح والشعير في شمال المملكة.

أمطار وسيول على الرياض ومكة والمدينة

وصباح اليوم، توقع هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد تؤدي إلى جريان السيول على أجزاء من مناطق الرياض وعسير والباحة ومكة المكرمة والمدينة المنورة تمتد إلى أجزاء من مناطق القصيم وحائل وتبوك والجوف والحدود الشمالية.

«الدفاع المدني» يُحذر من الخروج

فيما دعا المتحدث الرسمي للمديرية العامة للدفاع المدني العقيد محمد الحمادي، الجميع للتقيد بالتعليمات محذرًا في الوقت نفسه، من الخروج إلا للضرورة، مطالبًا الابتعاد عن تجمُّع السيول والمستنقعات المائية والأودية والسدود. وعدم التعمق في المناطق البرية والمخاطرة.

اقرأ أيضًا:

أقلها 11 درجة في طريف.. انخفاض ملحوظ بدرجات الحرارة المسجلة اليوم

 

الكلمات الدلالية:
أخبار السعودية الحصيني السيول الطقس خريطة الأمطار نجوم المربعانية

مواد ذات صلة

المزيد
القبض على يمني لانتحاله صفة وارتكابه حوادث سرقة في جدة

القبض على يمني لانتحاله صفة وارتكابه حوادث سرقة في جدة

١٠:٥٧ ص، الأثنين، ٢٩ أغسطس ٢٠٢٢
بالإنفوجرافيك.. 4 خطوات لتستمتع بطعام آمن

بالإنفوجرافيك.. 4 خطوات لتستمتع بطعام آمن

٠٨:٥٠ م، السبت، ١٥ أبريل ٢٠١٧
أطباء للحجاج: اغسلوا وجوهكم وأعينكم بماء بارد لتجنب الحساسية

أطباء للحجاج: اغسلوا وجوهكم وأعينكم بماء بارد لتجنب الحساسية

٠٥:٠٦ م، السبت، ٠٤ أكتوبر ٢٠١٤
«الصحة» توضح حقيقة إيقاف التحويل للمستشفيات الخاصة

«الصحة» توضح حقيقة إيقاف التحويل للمستشفيات الخاصة

١١:٥٢ ص، الأثنين، ١٥ فبراير ٢٠١٦

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *