الثلاثاء، ١٠ جمادى الآخرة ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٠٣ يناير ٢٠٢٣ ميلادى
انخفاض ملحوظ لليورو.. أسعار العملات الأجنبية اليوم أمام الريال
بهذه المناطق.. خبير طقس يكشف خريطة الأمطار المتساقطة اليوم بالمملكة
ارتفاع ملحوظ في أسعار الذهب اليوم.. وعيار 24 يسجل 223 ريالاً
جمعية «رفق» بمحافظة محايل عسير تقدم خدماتها إلى 1632 يتيمًا
أقلها 11 درجة في طريف.. انخفاض ملحوظ بدرجات الحرارة المسجلة اليوم
شاهد.. جريان سيل النعي بمحافظة الشنان جنوب شرق حائل

الرئيسية

 /

أحدث الأخبار

 /

انخفاض ملحوظ لليورو.. أسعار العملات الأجنبية اليوم أمام الريال

انخفاض ملحوظ لليورو.. أسعار العملات الأجنبية اليوم أمام الريال

انخفاض ملحوظ لليورو.. أسعار العملات الأجنبية اليوم أمام الريال
١١:٢٠:٥٧ ص، الثلاثاء، ١٠ جمادى الآخرة ١٤٤٤ هجريا، ٠٣ يناير ٢٠٢٣
0

تواصل – فريق التحرير:

ترصد صحيفة “تواصل” أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال، اليوم الثلاثاء 3 يناير 2023، وفق تحديث البنك المركزي “ساما”.

وسجل سعر الدولار الأمريكي مقابل الريال اليوم 3.75، في حين بلغ سعر اليورو 3.99 وكان أمس (4.02).

وجاءت أسعار العملات أمام الريال، اليوم، كالآتي:

درهم إماراتي 1.02

دينار بحريني 9.97

دينار كويتي 12.28

ريال عماني 9.76

ريال قطري 0.97

جنيه إسترليني 4.52

فرنك سويسري 4.05

اقرأ أيضًا:

استقرار أسعار العملات الأجنبية أمام الريال اليوم

الكلمات الدلالية:
العملات العملات الأجنبية اليورو سعر الدولار سعر اليورو اليوم

مواد ذات صلة

المزيد
آسيوي خمسيني يقتل نفسه داخل مقر عمله ببريدة

آسيوي خمسيني يقتل نفسه داخل مقر عمله ببريدة

١٢:٢٩ ص، الجمعة، ٢٤ يوليو ٢٠١٥
الأمطار تروي أراضي الطائف

الأمطار تروي أراضي الطائف

١١:٢٧ ص، الأحد، ٢٣ نوفمبر ٢٠١٤
“إنفاذ” يقيم 10 مزادات لبيع 97 عقارًا في مختلف مناطق المملكة

“إنفاذ” يقيم 10 مزادات لبيع 97 عقارًا في مختلف مناطق المملكة

١٢:٢٤ م، الخميس، ٢٩ سبتمبر ٢٠٢٢
«العمل»: الثلاثاء المقبل بدء التطبيق الإلزامي للمرحلة الـ11 من برنامج «حماية الأجور»

«العمل»: الثلاثاء المقبل بدء التطبيق الإلزامي للمرحلة الـ11 من برنامج «حماية الأجور»

٠١:٥٦ ص، السبت، ٢٩ يوليو ٢٠١٧

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *