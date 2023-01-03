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لهذا السبب.. أمانة مكة تخصص نقاط تجمع آمنة لوقوف المركبات

لهذا السبب.. أمانة مكة تخصص نقاط تجمع آمنة لوقوف المركبات

لهذا السبب.. أمانة مكة تخصص نقاط تجمع آمنة لوقوف المركبات
١١:٤٤:٤٨ ص، الثلاثاء، ١٠ جمادى الآخرة ١٤٤٤ هجريا، ٠٣ يناير ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير

كشفت أمانة مكة، عن تخصيص نقاط تجمع آمنة لوقوف المركبات بشكل مؤقت، بسبب الأمطار المتوقعة.

وقالت الأمانة إنه إشارة إلى التوقعات الصادرة من المركز الوطني للأرصاد عن الحالة المطرية المتوقعة بهطول أمطار من متوسطة إلى غزيرة، وما قد ينتج عنها من ارتفاع في منسوب مياه الأمطار لبعض الشوارع، فقد تم تخصيص نقاط تجمع آمنة لوقوف المركبات بشكل مؤقت.

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نقاط أماكن التجمع

وأضافت أن أماكن نقاط التجمع ستكون في مواقف حجز السيارات بالنوارية، ومواقف حجز السيارات بالشرائع، والمواقف المجاورة لجامع علويه مسكي.

وتسببت عاصفة هوائية مصاحبة لأمطار مكة المكرمة في سقوط زجاج واجهة مبنى الشؤون الإدارية والمالية بتعليم منطقة مكة المكرمة بحي العزيزية، بحسب صحيفة “الوطن”.

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وفي وقت سابق، توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – بأن الفرصة لاتزال مهيأة لهطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد تؤدي إلى جريان السيول في عدة مناطق.

وتشمل الحالة الجوية، أجزاء من مناطق عسير، الباحة، مكة المكرمة والمدينة المنورة تمتد إلى أجزاء من مناطق القصيم، حائل، تبوك، الجوف والحدود الشمالية.

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