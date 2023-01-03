ارتفاع ملحوظ في أسعار الذهب اليوم.. وعيار 24 يسجل 223 ريالاً

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سجلت أسعار الذهب ارتفاعًا ملحوظًا، اليوم الثلاثاء 3 يناير 2023، وسجل عيار 24 نحو 222.71 ريال، فيما سجل عيار 22 نحو 204.15 ريال.

عيار 21 يسجل 194.87 ريال

كما سجل الذهب عيار 21 نحو 194.87 ريال، وبلغت أسعار الذهب عيار 18 نحو 167.03 ريال، وسعر الذهب عيار 14 نحو 129.91 ريال، وسجل سعر الذهب عيار 12 نحو 111.35 ريال.

وبلغت أسعار أوقية الذهب 6926 ريالاً، وأسعار جنيه الذهب 1559 ريالاً، وأسعار كيلو الذهب 222,708 ريال.

أسعار الذهب أمس

وأمس، سجل عيار 24 نحو 220.73 ريال، فيما سجل عيار 22 نحو 202.33 ريال.

كما سجل الذهب عيار 21 نحو 193.14 ريال، وبلغت أسعار الذهب عيار 18 نحو 165.55 ريال، وسعر الذهب عيار 14 نحو 128.76 ريال، وسجل سعر الذهب عيار 12 نحو 110.36 ريال.

وبلغت أسعار أوقية الذهب 6865 ريالاً، وأسعار جنيه الذهب 1545 ريالاً، وأسعار كيلو الذهب 220,727 ريال.

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