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أقلها 11 درجة في طريف.. انخفاض ملحوظ بدرجات الحرارة المسجلة اليوم
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أقلها 11 درجة في طريف.. انخفاض ملحوظ بدرجات الحرارة المسجلة اليوم

أقلها 11 درجة في طريف.. انخفاض ملحوظ بدرجات الحرارة المسجلة اليوم

أقلها 11 درجة في طريف.. انخفاض ملحوظ بدرجات الحرارة المسجلة اليوم
١٠:٥٠:٤٠ ص، الثلاثاء، ١٠ جمادى الآخرة ١٤٤٤ هجريا، ٠٣ يناير ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

أعلن المركز الوطني للأرصاد أنه يتوقع استمرار الانخفاض التدريجي في درجات الحرارة – بمشيئة الله – على معظم أنحاء المملكة.

درجات الحرارة المسجلة اليوم في مناطق المملكة

وأوضح على حسابه في «تويتر»، أن درجات الحرارة المُسجلة اليوم في المملكة، أعلاها 30 درجة في جازان، و28 درجة في جدة والقنفذة، و27 درجة في مكة المكرمة وينبع، و19 درجة في المدينة المنورة، و15 درجة في الرياض، وفي المنطقة الجنوبية انخفضت درجات الحرارة، حيث سجلت الباحة 19 درجة، وكانت أقل درجة حرارة مسجلة اليوم 11 درجة مئوية في طريف.

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أمطار وسيول على الرياض ومكة والمدينة

وصباح اليوم، توقع «الأرصاد» هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد تؤدي إلى جريان السيول على أجزاء من مناطق الرياض وعسير والباحة ومكة المكرمة والمدينة المنورة تمتد إلى أجزاء من مناطق القصيم وحائل وتبوك والجوف والحدود الشمالية.

«الدفاع المدني» يُحذر من الخروج

فيما دعا المتحدث الرسمي للمديرية العامة للدفاع المدني العقيد محمد الحمادي، الجميع للتقيد بالتعليمات محذرًا في الوقت نفسه، من الخروج إلا للضرورة، وأوضح أنه يُحذر من حالة عدم استقرار جوية مستمرة على مدار الأسبوع، مطالبًا الابتعاد عن تجمُّع السيول والمستنقعات المائية والأودية والسدود. وعدم التعمق في المناطق البرية والمخاطرة.

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«الدفاع المدني» يُحذر من الخروج إلا للضرورة ويدعو للالتزام بالتعليمات

 

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أخبار السعودية أمطار رعدية الأمطار جازان حالة الطقس درجات الحرارة طريف مركز الأرصاد

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