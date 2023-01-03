شاهد.. جريان سيل النعي بمحافظة الشنان جنوب شرق حائل

تواصل – فريق التحرير:

مع استمرار الحالة المطرية وانخفاض درجات الحرارة، جرى، صباح اليوم، سيل قرية النعي بمحافظة الشنان جنوب شرق منطقة حائل.

تساقط أمطار غزيرة وسط أجواء شتوية

وأظهر مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، جريان سيل النعي بمحافظة الشنان جنوب شرق حائل، مع تساقط أمطار غزيرة وسط أجواء شتوية باردة.

أمطار وسيول على الرياض ومكة والمدينة

وصباح اليوم، توقع المركز الوطني للأرصاد هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد تؤدي إلى جريان السيول على أجزاء من مناطق الرياض وعسير والباحة ومكة المكرمة والمدينة المنورة تمتد إلى أجزاء من مناطق القصيم وحائل وتبوك والجوف والحدود الشمالية.

«الدفاع المدني» يُحذر من الخروج

فيما دعا المتحدث الرسمي للمديرية العامة للدفاع المدني العقيد محمد الحمادي، الجميع للتقيد بالتعليمات محذرًا في الوقت نفسه، من الخروج إلا للضرورة، وأوضح أنه يُحذر من حالة عدم استقرار جوية مستمرة على مدار الأسبوع، مطالبًا الابتعاد عن تجمُّع السيول والمستنقعات المائية والأودية والسدود. وعدم التعمق في المناطق البرية والمخاطرة.

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«الدفاع المدني» يُحذر من الخروج إلا للضرورة ويدعو للالتزام بالتعليمات