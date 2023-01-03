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جمعية «رفق» بمحافظة محايل عسير تقدم خدماتها إلى 1632 يتيمًا
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جمعية «رفق» بمحافظة محايل عسير تقدم خدماتها إلى 1632 يتيمًا

جمعية «رفق» بمحافظة محايل عسير تقدم خدماتها إلى 1632 يتيمًا

جمعية «رفق» بمحافظة محايل عسير تقدم خدماتها إلى 1632 يتيمًا
١٠:٥٩:٠٧ ص، الثلاثاء، ١٠ جمادى الآخرة ١٤٤٤ هجريا، ٠٣ يناير ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

تأسست جمعية “رفق” لرعاية الأيتام بمحافظة محايل عسير، 1436هـ، وتقدم خدماتها إلى 1632 يتيمًا ويتيمة، ينتمون إلى 738 أسرة.

وتقدم الجمعية خدماتها إلى 752 من الأيتام الذكور و880  من الإناث، كما يعمل بها 16 موظفًا، و43 متطوعًا.

وتقدم الجمعية العديد من خدمات الرعاية في مجالات الغذاء والسكن والنقدية.

كما تقدم للأيتام البرامج والخدمات التعليمية وبرامج التأهيل المهني والبرامج التربوية والترفيهية والمهارية والعناية بالموهوبين.

يشار إلى أن 91.30% من جمعيات رعاية الأيتام في المملكة، بواقع 42 جمعية، تقدم خدمات تنموية ورعوية.

كما أن 34.80%، من الجمعيات تقدم جميع الخدمات الرعوية، فيما تقدم 13% من الجمعيات جميع الخدمات التنموية، بينما تقدم 8.70% خدمات رعوية فقط.

الخدمات الرعوية والتنموية

وتعد خدمات الرعاية للأيتام وأسرهم مجالاً رئيسًا في قطاع الأيتام، حيث تنوعت الخدمات التي تقدمها الجمعيات في هذا الصدد، وتميزت في عدة مواطن منها بالجدة والابتكار.

كما أن الخدمات الرعوية، وإن تأخرت عن الخدمات التنموية، إلا أنها الجسر الموصل والمهيئ لها في العديد من الأحوال، خاصة في الحالات شديدة العوز المالي أو الجسمي.

بينما الخدمات التنموية تستهدف أسرة اليتيم بالتوعية والتثقيف والتمكين والتدريب، كدبلوم تمكين الأمهات، وبرامج الاستشارات الأسرية وغيرها.

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