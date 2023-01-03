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الجيش الأوكراني: تنفيذ 13 هجومًا وإحباط محاولات توغل روسية في 15 منطقة

الجيش الأوكراني: تنفيذ 13 هجومًا وإحباط محاولات توغل روسية في 15 منطقة

الجيش الأوكراني: تنفيذ 13 هجومًا وإحباط محاولات توغل روسية في 15 منطقة
١٠:٣١:٠١ ص، الثلاثاء، ١٠ جمادى الآخرة ١٤٤٤ هجريا، ٠٣ يناير ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

أعلن الجيش الأوكراني، أن قواته تمكنت من إحباط محاولات توغل روسية في 15 منطقة بدونيتسك.

تنفيذ 13 هجومًا صاروخيًا

وأوضح أن روسيا قصفت مناطق مأهولة في الضفة اليمنى من نهر دنيبرو بخيرسون، وأنها تمكنت من تنفيذ 13 هجومًا صاروخيًا ومدفعيًا على مواقع للقوات الروسية خلال 24 ساعة.

إسقاط 22 مسيرة روسية فوق العاصمة

كما أعلنت هيئة الأركان الأوكرانية، مسؤوليتها عن شن القصف الذي استهدف جنودًا روس في ماكييفكا مؤكدة أن دفاعاتها أسقطت 22 مسيرة روسية فوق العاصمة كييف.

الدفاعات الجوية باتت تكسر خطط روسيا

وقال مستشار الرئاسة الأوكرانية: إن الدفاعات الأرضية والقوات الجوية باتت تكسر خطط روسيا في مهاجمة البنية التحتية.

مقتل 63 جنديًا روسيًا جراء هجوم صاروخي

من ناحية أخرى، أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن الهجوم الأوكراني استهدف موقعا مؤقتا للمجندين الروس في ماكيفكا بستة صواريخ «هيمارس»، مقتل 63 جنديا روسيا جراء هجوم صاروخي للقوات الأوكرانية على ماكييفكا في دونيتسك.

إسقاط 15 مسيرة أوكرانية خلال يوم واحد

وأكدت – حسب «سبوتنيك» – مقتل أكثر من 70 مرتزقًا أجنبيًا في دونيتسك وخاركيف، وأنها أسقطت 15 مسيرة أوكرانية خلال يوم واحد في دونيتسك ولوجانسك وزابوروجيا وخيرسون، وصاروخين من أصل 6 صواريخ أطلقتها أوكرانيا.

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وأشارت إلى أن القوات الأوكرانية قصفت منطقة كالينينسكي في غورلوفكا، وأطلقت ثلاث قذائف من عيار 155 ملم التي يستخدمها حلف «الناتو»، مبينة أن طائرتين من دون طيار أسقطتا فوق البحر الأسود.

الكلمات الدلالية:
أوكرانيا الجيش الأوكراني خاركييف خيرسون روسيا نهر دنيبرو

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