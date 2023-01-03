عاجل.. «الدفاع المدني» يُحذر من الخروج إلا للضرورة ويدعو للالتزام بالتعليمات (فيديو)

تواصل – فريق التحرير:

دعا المتحدث الرسمي للمديرية العامة للدفاع المدني، العقيد محمد الحمادي، الجميع للتقيد بالتعليمات محذرًا في الوقت نفسه، من الخروج إلا للضرورة.

استمرار حالة عدم استقرار جوية

وأوضح أنه يُحذر من حالة عدم استقرار جوية مستمرة على مدار الأسبوع، وأن تساقط الأمطار يشمل معظم مناطق المملكة، لذلك يطالب الجميع بضرورة أخذ الحيطة والحذر.

على الجميع ضرورة التقيد بالتعليمات

وأكد أن مديرية الدفاع المدني صرحت باتخاذ كافة الإجراءات الوقائية من خلال التنبيه حول الحالات فور ورودها من المركز الوطني للأرصاد، وأن الحالة التي يجري متابعتها حاليًا تستدعي من الجميع ضرورة التقيد بالتعليمات والإرشادات.

ضرورة الابتعاد عن تجمُّعات السيول

وأشار إلى أن مناطق المملكة تشهد هذه الأيام، جريانًا للسيول نتيجة تساقط الأمطار الغزيرة، الأمر الذي يتطلب الابتعاد عن تجمُّع السيول والمستنقعات المائية والأودية والسدود. وعدم التعمق في المناطق البرية وعدم المخاطرة التي تؤدي إلى وقوع حوادث لا يحمد عقباها.

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في الوقت نفسه، توقع المركز الوطني للأرصاد هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد تؤدي إلى جريان السيول على أجزاء من مناطق عسير والباحة ومكة المكرمة والمدينة المنورة تمتد إلى أجزاء من مناطق القصيم وحائل وتبوك والجوف والحدود الشمالية.