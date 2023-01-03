تنويه مهم من بنك التنمية الاجتماعية حول موعد التقديم على قرض الأسرة

تواصل – فريق التحرير:

تفاعل حساب “العناية بالعملاء” التابع لبنك التنمية الاجتماعية مع تغريدة لأحد المستفيدين تساءل خلالها عن موعد فتح القرض الأسري.

وقال الحساب: “سيتم إتاحة خدمة التقديم مجدداً في عام 2023”.

وفي الوقت الحالي فإن التقديم للحصول على القرض “موقوف”، وفي حال فتحه فإن هناك العديد من المزايا التي يحصل عليها المستفيدون الذين يصل عددهم حاليًا إلى 1.2 مليون مستفيد.

ومن مزايا القرض الأسري ما يلي:

١- سقف التمويل يصل إلى 100 ألف ريال (عند عدم الاستفادة من أحد منتجات التمويل الاجتماعي سابقًا)

٢- مدة تمويل تصل إلى 5 سنوات

٣- طريقة السداد بشكل شهري

٤- بدون رسوم إدارية

٥- الإعفاء في حالة الوفاة أو العجز الكلي لاسمح الله حسب الشروط الخاصة بوثيقة التأمين.

شروط التقديم للحصول على القرض :

١- ألّا يقل عمر المتقدم للقرض عن 55 عامًا، وألا يتجاوز عمره 70 عامًا.

٢- ألّا يزيد الدخل الشهري للأسرة عن 12500 ريال .

٣- أن تُضم الابنة والابن تحت سن 24 عامًا إلى قرض الأسرة.

٤- ألا يضمَ الأبناء المؤهلين للزواج ولديهم وظيفة، حتى لو كان أقل من 24 عاماً.

٥- يحقّ للمرأة التقدّم بطلب الحصول على قرض أسري إذا كانت أرملة أو مطلقة أو لديها أطفال تعيلهم.

٦- الأشخاص الذين يتراوح عمرهم بين 60 إلى 65 عامًا، الحد الأقصى للاقتراض لديهم 30 ألف ريال .

٧- الأشخاص الذين يتراوح عمرهم بين 65 إلى 70 عامًا، الحد الأقصى للاقتراض لهم هو 18 ألف ريال .

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