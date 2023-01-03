الثلاثاء، ١٠ جمادى الآخرة ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٠٣ يناير ٢٠٢٣ ميلادى
تنويه مهم من بنك التنمية الاجتماعية حول موعد التقديم على قرض الأسرة
عاجل.. «الدفاع المدني» يُحذر من الخروج إلا للضرورة ويدعو للالتزام بالتعليمات (فيديو)
بشرى للمسنين.. ابتكار حقنة تمنع فقدان البصر
شاهد.. وزير الأمن القومي «المتطرف» بحكومة الاحتلال يقتحم المسجد الأقصى
الحرب العالمية الثالثة.. معركة جديدة بين أمريكا والصين على سطح القمر
تنبيه مهم من حساب المواطن حول آخر موعد للتحقق من البيانات

الرئيسية

 /

أحدث الأخبار

 /

تنويه مهم من بنك التنمية الاجتماعية حول موعد التقديم على قرض الأسرة

تنويه مهم من بنك التنمية الاجتماعية حول موعد التقديم على قرض الأسرة

تنويه مهم من بنك التنمية الاجتماعية حول موعد التقديم على قرض الأسرة
٠٩:٥١:٣٩ ص، الثلاثاء، ١٠ جمادى الآخرة ١٤٤٤ هجريا، ٠٣ يناير ٢٠٢٣
0

تواصل – فريق التحرير:

تفاعل حساب “العناية بالعملاء” التابع لبنك التنمية الاجتماعية مع تغريدة لأحد المستفيدين تساءل خلالها عن موعد فتح القرض الأسري.

وقال الحساب: “سيتم إتاحة خدمة التقديم مجدداً في عام 2023”.

وفي الوقت الحالي فإن التقديم للحصول على القرض “موقوف”، وفي حال فتحه فإن هناك العديد من المزايا التي يحصل عليها المستفيدون الذين يصل عددهم حاليًا إلى 1.2 مليون مستفيد.

ومن مزايا القرض الأسري  ما يلي:

١- سقف التمويل يصل إلى 100 ألف ريال (عند عدم الاستفادة من أحد منتجات التمويل الاجتماعي سابقًا)

٢- مدة تمويل تصل إلى 5 سنوات

٣- طريقة السداد بشكل شهري

٤- بدون رسوم إدارية

٥- الإعفاء في حالة الوفاة أو العجز الكلي لاسمح الله حسب الشروط الخاصة بوثيقة التأمين.

شروط التقديم للحصول على القرض :

١- ألّا يقل عمر المتقدم للقرض عن 55 عامًا، وألا يتجاوز عمره 70 عامًا.

٢- ألّا يزيد الدخل الشهري للأسرة عن 12500 ريال .

٣- أن تُضم الابنة والابن تحت سن 24 عامًا إلى قرض الأسرة.

٤- ألا يضمَ الأبناء المؤهلين للزواج ولديهم وظيفة، حتى لو كان أقل من 24 عاماً.

٥- يحقّ للمرأة التقدّم بطلب الحصول على قرض أسري إذا كانت أرملة أو مطلقة أو لديها أطفال تعيلهم.

٦- الأشخاص الذين يتراوح عمرهم بين 60 إلى 65 عامًا، الحد الأقصى للاقتراض لديهم 30 ألف ريال .

٧- الأشخاص الذين يتراوح عمرهم بين 65 إلى 70 عامًا، الحد الأقصى للاقتراض لهم هو 18 ألف ريال .

اقرأ أيضًا:

توضيح من بنك «التنمية الاجتماعية» بشأن إيقاف قرض «آهل» الخاص بدعم الأسر

الكلمات الدلالية:
أخبار السعودية أخبار السعودية الآن التنمية الاجتماعية السعودية بنك بنك التنمية الاجتماعية

مواد ذات صلة

المزيد
بالفيديو.. سقوط جسر مشاة على طريق «أبها- خميس مشيط»

بالفيديو.. سقوط جسر مشاة على طريق «أبها- خميس مشيط»

٠٢:١٤ م، الأثنين، ١٦ نوفمبر ٢٠١٥
طبيب يمني يكشف لـ «تواصل» حجم الكوارث الصحية في عدن بسبب الحوثيين (حوار)

طبيب يمني يكشف لـ «تواصل» حجم الكوارث الصحية في عدن بسبب الحوثيين (حوار)

١١:٥٧ م، الأربعاء، ٢٤ يونيو ٢٠١٥
«الشرعية اليمنية»: نرفض بشكل قاطع ما سمي بالمجلس الانتقالي الجنوبي

«الشرعية اليمنية»: نرفض بشكل قاطع ما سمي بالمجلس الانتقالي الجنوبي

١٢:٣١ ص، الجمعة، ١٢ مايو ٢٠١٧
«هيئة الاتصالات»: إيقاف جميع الخطوط غير الموثقة بالبصمة بعد 15 شوال مباشرة

«هيئة الاتصالات»: إيقاف جميع الخطوط غير الموثقة بالبصمة بعد 15 شوال مباشرة

١٠:٠١ م، الأربعاء، ١٣ يوليو ٢٠١٦

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *