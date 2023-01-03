هاشتاق «مدرستي» يتصدر التريند بعد تعليق الدراسة الحضورية اليوم

تواصل – فريق التحرير:

تصدر هاشتاق “مدرستي” التريند في المملكة، صباح اليوم، بعد تعليق الدراسة في عدد كبير من المدارس بسبب الأمطار والسيول المستمرة.

ونشرت العديد من المدارس صورًا للعملية التعليمية واستمرارها عبر المنصة من جديد، فيما تذكر الطلاب والطالبات الفترة الطويلة التي قضوها على المنصة أثناء انتشار جائحة فيروس كورونا قبل أكثر من عامين.

صور وفيديوهات لانتظام العملية التعليمية عبر مدرستي

ونشر حساب متوسطة المعرفة الأهلية على تويتر بعض الصور والفيديوهات معلقًا عليها: لا يكتمل التعلم عن بعد إلا بمقاطع إثرائية وهذه بعض منها في الحصص الافتراضية ليوم الثلاثاء الموافق 10-6-1444هـ.

الأمر نفسه فعله حساب “مكتب تعليم شرق مكة” والذي نشر تغريدة قال فيها: انطلاقة اليوم الدراسي في مدارس شرق ‎مكة المكرمة بالسلام الوطني في منصة ‎مدرستي، وبداية جديدة ليوم دراسي آخر مفعم بالنشاط والعطاء .

وأمس أعلنت إدارات تعليمية عديدة تعليق الدوام الحضوري بسبب الأمطار على أن تكون الدراسة عبر منصة مدرستي.

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