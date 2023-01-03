شاهد.. وزير الأمن القومي «المتطرف» بحكومة الاحتلال يقتحم المسجد الأقصى

تواصل – وكالات:

بحماية مشددة من الشرطة، اقتحم، اليوم، وزير الأمن القومي بحكومة الاحتلال إيتمار بن غفير، باحات المسجد الأقصى.

الوزير المتطرف يقتحم الأقصى بحماية الاحتلال

وأفادت وسائل إعلام فلسطينية، باقتحام الوزير المتطرف في حكومة الاحتلال إيتمار بن غفير لباحات المسجد الأقصى من جهة بابا المغاربة.

ووصل المتطرف بن غفير في ساعات الصباح الباكر إلى ساحة البراق، وسط حراسة مشددة من شرطة الاحتلال وشرع في اقتحام المسجد المبارك.

جيش الاحتلال يقتحم مدينة جنين

وحسب وكالة «وفا» الرسمية، فقد اقتحمت قوات الاحتلال صباح اليوم الثلاثاء، مدينة جنين ومخيمهاـ حيث تسللت وحدات خاصة إلى المدينة ومخيمها، وتبعها اقتحام عدد كبير من آليات الاحتلال.

وأضافت أن مواجهات اندلعت بين الشبان وقوات الاحتلال في عدة مناطق من مدينة جنين ومخيمها، محذرة الصحفيين وطواقم الإسعاف من التنقل والتحرك في المناطق المتواجدة فيها.

فيما قررت مديرة التربية والتعليم في جنين سلام الطاهر تأخير بداية دوام المدارس في مدينة جنين للساعة التاسعة حفاظًا على سلامة الطلبة.

استشهاد طفل وإصابة آخر خلال اقتحام مخيم الدهيشة

في الوقت نفسه، استشهد، صباح اليوم الثلاثاء، الطفل آدم عصام عياد «15 عامًا»، متأثرا بإصابته برصاصة في الصدر، وأصيب آخر خلال اقتحام قوات الاحتلال مخيم الدهيشة، جنوب بيت لحم.

ونقلت عن مصادر أمنية، بأن قوة من جيش الاحتلال اقتحمت المخيم، وشرعت بدهم منازل المواطنين وتفتيشها، وإثر ذلك اندلعت مواجهات، أطلق خلالها الجنود الرصاص الحي والمغلف بالمطاط وقنابل الغاز والصوت بصورة عشوائية.

كما اعتقلت قوات الاحتلال الشاب عنان احمد سرابطة، بعد أن داهمت منزل والده في المخيم وفتشته وعبثت بمحتوياته.

224 شهيدًا ارتقوا برصاص قوات الاحتلال

وبارتقاء الطفل عياد، يرفع عدد الشهداء منذ بداية العام الجاري إلى ثلاثة، إضافة إلى 224 شهيدًا ارتقوا برصاص قوات الاحتلال، العام الماضي، بينهم 59 شهيدًا من محافظة جنين.

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