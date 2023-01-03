الحرب العالمية الثالثة.. معركة جديدة بين أمريكا والصين على سطح القمر

تواصل – وكالات:

هل تندلع الحرب العالمية الثالثة على إثر معركة فضائية جديدة بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين على سطح القمر؟

الصين يمكن أن تدّعي ملكية أجزاء من القمر

السؤال المطروح، يأتي بعد تصريحات مدير وكالة الفضاء الأمريكية «ناسا»، بيل نيلسون، في مقابلة مع صحيفة «بوليتيكو»، حيث أكد أن الصين يمكن أن تدعي ملكية أجزاء ضخمة من القمر إذا فازت في سباق الفضاء الجديد مع واشنطن.

الصين تنشر قواعد عسكرية في البحر الجنوبي

وأوضح أن الصين من الممكن أن تشغل المناطق الأكثر ثراء بالموارد على سطح القمر إذا أثبتت وجودها هناك أولا، حيث تنشر الصين قواعد عسكرية في الجزر المتنازع عليها في بحر الصين الجنوبي.

«ناسا» تُعلن سقوط مركبة «أوريون» الفضائية

ولفت إلى أن «ناسا» تعمل على خط «أرتيمس» للبعثات القمرية، وأنه قبل أيام سقطت مركبة «أوريون» الفضائية التابعة لها بأمان في المحيط الهادئ، مما أدى إلى إنهاء مهمة المركبة التي تم تصميمها لإعادة الناس إلى القمر في غضون بضع سنوات.

سباق الفضاء بين البلدين يزداد شراسة

وحسب – «سبوتنيك» – فقد أشار نيلسون إلى أن سباق الفضاء بين الولايات المتحدة والصين يزداد شراسة وأن العامين المقبلين يمكن أن يحددا أيهما سينتصر.

الصين تعمل على إنزال روادها على القمر

ووفق تصريحات صينية رسمية، فإن برنامج الفضاء الصيني، يتضمن الإطلاق الأخير لمحطة فضائية جديدة، وذلك يتزامن مع رغبة في إنزال رواد فضائها على القمر بحلول نهاية العقد الحالي، حيث حددت الحكومة الصينية – قبل أيام – خططها لمزيد من المشاريع الطموحة، مثل:

1 – إنشاء نظام إدارة الفضاء.

2 – تطوير البنية التحتية للفضاء.

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