بشرى للمسنين.. ابتكار حقنة تمنع فقدان البصر

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في انفراجة طبية واعدة، ابتكر العلماء عقارًا يمكنه منع فقدان البصر للمسنين الذين يعانون من انسداد الوريد الشبكي الفرعي، وذلك من خلال تناول 3 جرعات سنويًا فقط.

ويمكن للعقار الجديد المسمى “فاريسيماب” “faricimab”، أن يمنع تدهور البصر بفاعلية أكبر ودون الحاجة لجرعات شهرية.

والعقار يمثل “انفراجة كبيرة” لجودة حياة المرضى الذين يعانون من انسداد الوريد الشبكي الفرعي ويحميهم من فقدان البصر عن طريق أخذ حقنة كل 4 أشهر بدلاً من قضاء وقت طويل بالمستشفى للعلاج، بحسب “إرم نيوز”.

فاعلية في التجارب

وأثبت العقار الجديد فاعليته في التجارب، لذلك يعتقد العلماء أن مرضى انسداد الوريد الشبكي، الذي يعد السبب الرئيس لفقدان البصر لدى المسنين فوق سن 60 عاماً، لن يحتاجوا سوى 3 حقن سنوياً لمنع تدهور بصرهم بسبب المرض.

ويقول الخبراء إن هذا العقار يمثل “انفراجة كبيرة” لجودة حياة المرضى الذين يعانون من هذا المرض التنكسي، الذي يحدث عندما يتم انسداد أحد الأوردة الدموية الصغيرة في الجزء الخلفي من العين بسبب جلطة، ما يؤدي إلى تسرب الدم والسوائل الأخرى إلى الشبكية، ويتسبب في حدوث كدمات وتورم.

من جانبها، قالت الدكتورة “كريستيانا داينا”، استشارية طب العيون في جامعة نورث ويست لندن: “تتطلب العلاجات الحالية قضاء المرضى الكثير من الوقت في المستشفى، في حين يمكن أخذ حقن فاريسيماب كل 4 أشهر فقط”.

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