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صباح اليوم.. شاهد تساقط أمطار غزيرة على العاصمة الرياض

صباح اليوم.. شاهد تساقط أمطار غزيرة على العاصمة الرياض

صباح اليوم.. شاهد تساقط أمطار غزيرة على العاصمة الرياض
٠٨:٤٩:٣٠ ص، الثلاثاء، ١٠ جمادى الآخرة ١٤٤٤ هجريا، ٠٣ يناير ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

لليوم الثاني على التوالي، تتساقط كميات غزيرة من الأمطار على العاصمة الرياض وعدد من المحافظات المختلفة بالمنطقة، خاصة شقراء والدوادمي.

الفرصة مهيأة لهطول مزيد من الأمطار

ووسط انخفاض درجات الحرارة وأجواء شديدة البرودة، هطلت اليوم أمطار على مدينة الرياض وضواحيها، فيما لا تزال السماء ملبدة بالغيوم, والفرصة مهيأة لهطول مزيد من الأمطار.

 

أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة

وأظهرت مقاطع فيديو تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي، كيف تعرضت العاصمة الرياض ومحافظة الدوادمي صباح اليوم، لأمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة وسط أجواء شتوية باردة.

أمطار وسيول على الرياض ومكة والمدينة

وتوقع هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد تؤدي إلى جريان السيول على أجزاء من مناطق الرياض وعسير والباحة ومكة المكرمة والمدينة المنورة تمتد إلى أجزاء من مناطق القصيم وحائل وتبوك والجوف والحدود الشمالية.

«الدفاع المدني» يطالب بضرورة أخذ الحيطة والحذر

فيما دعت المديرية العامة للدفاع المدني إلى أخذ الحيطة والحذر لاحتمالية هطول أمطار رعدية على أجزاء من مناطق الرياض والمملكة والمدينة، مطالبة الابتعاد عن أماكن تجمُّع السيول والمستنقعات المائية والأودية والسدود.

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أخبار السعودية أمطار غزيرة الأرصاد الدوادمي الرياض جريان السيول حالة الطقس

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