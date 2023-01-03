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تنبيه مهم من حساب المواطن حول آخر موعد للتحقق من البيانات

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تنبيه مهم من حساب المواطن حول آخر موعد للتحقق من البيانات

تنبيه مهم من حساب المواطن حول آخر موعد للتحقق من البيانات

تنبيه مهم من حساب المواطن حول آخر موعد للتحقق من البيانات
٠٨:٥١:٢٦ ص، الثلاثاء، ١٠ جمادى الآخرة ١٤٤٤ هجريا، ٠٣ يناير ٢٠٢٣
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تواصل- فريق التحرير:

قال برنامج حساب المواطن، إنه يتم التحقق من البيانات في موعد آخره 10 من كل شهر ميلادي.

جاء ذلك في تغريدة على حسابه بموقع “تويتر”، ردًا على أحد المستفيدين، يسأل عن التحقق من البيانات والأهلية.

ورد حساب المواطن قائلاً: “يتم التحقق من البيانات في موعد آخره 10 من كل شهر ميلادي، وفي حال تم قبول الاعتراض قبل تاريخ 10يناير سيتم دراسة حالة أهليتك وإبلاغك باستيفائك لشروط الأهلية عن طريق زيارة حسابك- دراسة الأهلية، ضمن دورة الأهلية لشهر فبراير”.

وفي 18 ديسمبر 2022، أعلن حساب المواطن صدور نتائج الأهلية للدورة 62 (شهر يناير 2023)، وقال إنه للتحقق من الأهلية يمكنك الدخول على البوابة الإلكترونية.

إيداع دعم دفعة ديسمبر

وفي 11 من الشهر الماضي، أعلن برنامج حساب المواطن، تفاصيل الدفعة 61 مشيرًا إلى أنها تضمنت إيداع 3.6 مليار ريال لـ11.2 مليون مستفيد.

جاء ذلك في تغريدة على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي تويتر، مشيرًا إلى أن 76% من المستفيدين حصلوا على الدعم.

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