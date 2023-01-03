الذهب يقفز إلى أعلى مستوى في 6 أشهر

تواصل – فريق التحرير:

ارتفعت أسعار الذهب إلى أعلى مستوى لها في 6 أشهر، اليوم الثلاثاء، في حين قفزت العقود الفورية 0.8 بالمئة إلى 1838.69 دولار للأونصة الساعة 0257 بتوقيت جرينتش، بحسب “رويترز”.

وزادت العقود الآجلة للذهب في الولايات المتحدة بنسبة واحد بالمئة إلى 1843.90 دولار، فيما انخفض مؤشر الدولار بنسبة 0.1 بالمئة، مما يجعل الذهب المسعر بالعملة الأمريكية أكثر جاذبية للمشترين في الخارج.

تأثر أسعار الذهب بالدولار

ومن المعروف أن أسعار الذهب تتأثر طرديًا بسعر الدولار صعودًا وهبوطًا والذي يلعب دورًا كبيرًا في استقرارها أو تغيرها.

وتزيد أسعار الفائدة الأقل، جاذبية المعدن النفيس، وتخفض تكلفة الفرصة البديلة لحيازة الذهب الذي لا يدر فائدة، وأنهى الذهب معاملات نوفمبر الماضي مرتفعًا بأكثر من 8% وهو أعلى معدل زيادة شهري منذ يوليو 2020.

وفي أول ديسمبر الماضي، صعدت أسعار الذهب بقوة، إلى أعلى مستوى في أسبوعين، في التعاملات الآسيوية، وسط توقعات بتخفيف السياسة النقدية، في حين هوى الدولار لأقل مستوى في ثلاثة أشهر أمام الين الياباني.

اقرأ أيضًا:

الذهب يصعد بقوة والدولار يهوي لأدنى مستوى في 3 أسابيع