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«الفوزان» يوضح عقوبة ترك الجماعة في صلاة الفجر

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«الفوزان» يوضح عقوبة ترك الجماعة في صلاة الفجر

«الفوزان» يوضح عقوبة ترك الجماعة في صلاة الفجر

«الفوزان» يوضح عقوبة ترك الجماعة في صلاة الفجر
٠٨:٢٥:٠٨ ص، الثلاثاء، ١٠ جمادى الآخرة ١٤٤٤ هجريا، ٠٣ يناير ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

قال فضيلة الشيخ صالح الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، إن ترك الجماعة في صلاة الفجر عقوبتها شديدة عند الله عز وجل.

من ترك الجماعة في صلاة الفجر منافق

وأوضح في مقطع تسجيلي منشور على حسابه في «تويتر»، أن من يترك الجماعة في صلاة الفجر أو يتخلف عنها فإن هذا يعتبر من النفاق، وعقوبته عند الله شديدة.

وأضاف أنه يُستثنى من ذلك من كان له عذر، وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «أثقل الصلوات على المنافقين، صلاة العشاء وصلاة الفجر، ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوًا».

لا يجوز التأخر عن الإمام في الركوع والسجود

وأشار في الوقت نفسه، إلى أن من يتأخر عن الإمام في الركوع والسجود عامدًا صلاته باطلة، مبينًا أن من يتعمد التأخر عن الإمام في الركوع والسجود صلاته باطلة، أما إذا لم يتعمد وكان نائمًا أو غافلًا أو ساهيًا أو الإمام سريعًا، فإنه يأتي بالسجود بعده ويلحق به وصلاته صحيحة.

الصلاة هي عمود الإسلام

وأكد أن الصلاة هي عمود الإسلام، وهي أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة من عمله، فإن قُبلت قُبل سائر عمله، وإن رُدت رُد سائر عمله، قال الله جل وعلا: «وَأَقِمْ الصَّلاةَ إِنَّ الصَّلاةَ تَنْهَى عَنْ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ».

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الكلمات الدلالية:
الصلاة الفوزان ترك الصلاة صلاة الجماعة صلاة الفجر

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