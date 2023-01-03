دراسة تكشف فائدة لا تخطر على بال لاستنشاق الروائح الشهية للأطعمة

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كشفت دراسة حديثة، أنه على عكس الشائع يمكن للروائح الشهية أن تساعدك على فقدان الوزن الزائد والالتزام بالنظام الغذائي.

وجاءت تلك النتائج بعدما أجرى باحثون دراسة على 3 مجموعات من الأشخاص، لتحديد تأثير رائحة الطعام الشهي على متبع الحمية.

وقسم الباحثون المشاركون في التجربة إلى 3 مجموعات، الأولى تعرضت لروائح شهية لمدة 5 دقائق من خلال ارتدائها قمصانا معطرة بزيت مستخلص الشوكولاتة، ومن ثم مشاهدة فيديو وثائقي عن الطبيعة، قبل تحديد مدى رغبتهم في تناول المثلجات بالشوكولاتة.

في حين تعرضت المجموعة الثانية للرائحة ذاتها لمدة دقيقة، والمجموعة الثالثة لم تتعرض لأي رائحة مرتبطة بالطعام.

روائح الشوكولاتة

ووجد الباحثون أن أولئك الذين تعرضوا لرائحة الشوكولاتة لمدة 5 دقائق كانوا أقل رغبة في تناول الشوكولاتة مقارنة بالذين تعرضوا للرائحة لمدة دقيقة واحدة أو لم يتعرضوا لها على الإطلاق.

وفي تجربة منفصلة تعرض المشاركون لصور 4 عناصر غذائية بما في ذلك رقائق البطاطا وسلطة الفواكه وآيس كريم الشوكولاتة ولوح جرانولا بالرقائق، بعد تعرضهم لرائحة الشوكولاتة.

وأظهرت النتائج أن أولئك الذين تعرضوا لرائحة الشوكولاتة كانوا أقل ميلًا لاختيار مثلجات الشوكولاتة أو رقائق البطاطا وهي الخيارات “غير الصحية”.

وخلص الباحثون إلى أن التعرض للروائح الشهية يساعد متبعي الحمية الغذائية على التأهب للمحفزات والتمسك أكثر بالنظام الغذائي الصحي الذي يتبعونه.

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