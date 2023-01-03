قبول 6 مبادرات تعليمية جديدة مقدمة من تعليم الطائف

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أعلنت لجنة تقييم المبادرات والبرامج عن قبول 6 مبادرات مقدمة من الإدارة العامة للتعليم بالطائف.

جاء ذلك بملتقى مكة في دورته السابعة «تحت شعار «كيف نكون قدوة في تطوير العشوائيات» للعام 1444هـ.

وأكدت أمانة الملتقى على أهمية أن يكون التنفيذ بالجودة المطلوبة لتحقيق الأهداف التي وُضع الملتقى من أجلها.

وتضمنت 3 مبادرات مقدمة من البنين وهي «نخيل الطرق ثروة استراتيجية، المشروع الكشفي الوطني لحماية البيئة، ومركز عاون قرطبة التعليمي. و3 مبادرات من البنات وهي «بدلها.. وطني بلا عشوائيات، المدرسة المستدامة، مجمع الحي التعليمي.

كانت إدارة التعليم بالطائف قد قررت تعليق الدراسة الحضورية خلال اليومين الماضيين في مدارس الطائف والمحافظات التابعة له تعليمياً، وستكون الدراسة عن بعد عبر منصة مدرستي.

جامعة الطائف تقرر تعليق الدراسة

كما أعلنت جامعة الطائف تعليق الدراسة الحضورية غداً في المقر الرئيس بالحوية وجميع الفروع التابعة لها، وستكون الدراسة عن بعد عبر منظومة “البلاك بورد”.

وأوضحتا أن التعليق جاء بناء على الحالة الجوية التي تشهدها المنطقة، وعلى التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد والجهات المعنية، وذلك حفاظاً على سلامة جميع الطلبة والهيئات التعليمية والإدارية بالجامعة والمدارس ومكاتب التعليم.

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