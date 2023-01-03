خدمة اليوم.. 5 خطوات للتسجيل في برنامج حافز صعوبة الحصول على عمل

تواصل – فريق التحرير:

تقدم صحيفة تواصل، اليوم، لقرائها الكرام، خطوات للتسجيل في برنامج حافز صعوبة الحصول على عمل، حيث أوضح صندوق تنمية الموارد البشرية، أن برنامج حافز صعوبة الحصول على عمل، يأتي تنفيذًا لقرار المقام السامي، مجلس الوزراء 44.

وهو برنامج لدعم الباحثين عن عمل، والذين تعذر حصولهم على وظيفة، ويشكل أحد عناصر حزمة الحوافز والتنظيمات لدعم الباحثين عن العمل، ويأتي كجزء من مجموعة مبادرات تبنتها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية وصندوق تنمية الموارد البشرية.

الخدمة تساعد المواطنين في الحصول على وظائف

وأضاف أن الخدمة تهدف إلى دعم المواطنين الباحثين عن عمل من أجل الحصول على وظائف، وتزويدهم بالمهارات والموارد اللازمة للانضمام إلى سوق العمل. وأحد عناصر حافز صعوبة الحصول على عمل هو: «صرف مخصص مالي لمدة 12 شهراً يبدأ بـ1500 ريال شهريا للأربعة أشهر الأولى، ومن ثم 1250 ريالاً للأربعة أشهر الثانية، و1000 ريال للأربعة أشهر الأخيرة، لدعم وتحفيز الباحثين بجدية عن العمل المستحقين للمخصص المالي، وفقًا لضوابط الاستحقاق الخاصة بهذا البرنامج»، وذلك عن طريق هذه الخطوات:

* الخطوات

1 – تصلك رسالة نصية على رقم جوالك تحتوي على كلمة المرور.

2 – سجّل الدخول على موقع حافز.

3 – أكمل البيانات المطلوبة، وأتمم تسجيل الحساب الجديد في حافز.

4 – قدّم على برنامج حافز صعوبة الحصول على عمل.

* خدمة العملاء

وأشارت «خدمة العملاء» إلى أن الاستفسار عن هذه الخدمة، متاح من خلال ساعات العمل اليومية والتي تبدأ من الساعة الـ 7:30 صباحًا وتستمر حتى الساعة الـ 3:30 مساءً، وأن الاتصال يكون عن طريق هذا الرقم «8001222030»، وأنها تتلقى استفسارات المستخدمين، والشكاوى والاستفسارات، والتواصل مع فريق الدعم عن طريق البريد الإلكتروني.

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