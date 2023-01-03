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خبيرة تغذية: هذه الأطعمة تنتج هرمونات سعيدة وتقلل الشعور بالاكتئاب
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خبيرة تغذية: هذه الأطعمة تنتج هرمونات سعيدة وتقلل الشعور بالاكتئاب

خبيرة تغذية: هذه الأطعمة تنتج هرمونات سعيدة وتقلل الشعور بالاكتئاب

خبيرة تغذية: هذه الأطعمة تنتج هرمونات سعيدة وتقلل الشعور بالاكتئاب
٠٧:٥٧:٤٢ ص، الثلاثاء، ١٠ جمادى الآخرة ١٤٤٤ هجريا، ٠٣ يناير ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

قالت أخصائية التغذية ناتالي أولسن، إننا نعتمد على ساعتنا البيولوجية لتنظيم مزاجنا، ويمكن لأشعة الشمس الأقل، بشكل عام، أن تلغي هذا الإيقاع الطبيعي. وبالنسبة للبعض، يمكن أن يؤدي ذلك إلى الاكتئاب الموسمي.

وأضافت أن بعض الإضافات إلى نظامنا الغذائي، يمكن أن تنتج هرمونات “سعيدة” وتساعدنا على الشعور بالتحسن خلال الأيام الأقصر والأبرد والأكثر قتامة.

وقالت أولسن إن تناول الأطعمة الغنية بأحماض أوميغا 3 الدهنية، مثل الأسماك والمكسرات وكذلك الأطعمة الغنية بالألياف، يمكن أن يساعد في تقليل الالتهابات في الجسم ويساعدنا على الشعور بالتحسن بشكل عام.

الأطعمة الغنية بالألياف

وأِشارت إلى أن الأطعمة الغنية بالألياف، مثل الفول والشوفان، يمكن أن توفر خصائص رائعة مضادة للالتهابات.

وأوضحت أن الألياف القابلة للذوبان تذوب في الماء مكونة مادة شبيهة بالهلام تلتصق بالسموم في الجسم التي يمكن أن تزيد الالتهاب والكوليسترول.

وقالت إن أمعاءنا تنتج هرمونات “سعيدة” مثل السيروتونين والدوبامين وحمض غاما أمينوبوتيريك (GABA)، وهي هرمونات مهمة لتنظيم مزاجنا.

وتابعت أن “صحة أمعائنا، والحفاظ على صحتها، هي واحدة من أفضل الأشياء الأساسية التي يمكننا القيام بها للتغلب على الاضطراب العاطفي الموسمي بطريقة تشعرنا بالرضا حقًا”.

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«الصحة»: 3 عوامل لتقليل الاكتئاب الموسمي

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