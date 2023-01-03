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6 نصائح لتفادي نوبات القولون العصبي.. أبرزها النوم 8 ساعات
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6 نصائح لتفادي نوبات القولون العصبي.. أبرزها النوم 8 ساعات

6 نصائح لتفادي نوبات القولون العصبي.. أبرزها النوم 8 ساعات

6 نصائح لتفادي نوبات القولون العصبي.. أبرزها النوم 8 ساعات
٠٧:٤١:٠٢ ص، الثلاثاء، ١٠ جمادى الآخرة ١٤٤٤ هجريا، ٠٣ يناير ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

قدم الدكتور طريف العنزي، اختصاصي أمراض الجهاز الهضمي والمناظير، 6 نصائح لتجنب نوبات القولون العصبي، التي تؤلم الكثيرين.

وأضاف أنه لا علاج يشفي تمامًا من مرض القولون العصبي، ولكن هناك طرق مختلفة للتعايش معه وتخفيف نوباته، بما في ذلك مزيج من الأدوية، وتغييرات نمط الحياة المصممة بحسب الحالة الفردية لكل شخص.

لا علاج

وشدد على أن الأهم هو إدارة المرض عبر اتباع إرشادات تغذوية مثل الألياف والبروبيوتيك (وهي ألياف نباتية متخصصة تعمل على تحفيز نمو البكتيريا في الأمعاء، وتتوافر في العديد من الفواكه والخضراوات) وتعزيز الاسترخاء وممارسة الرياضة.

ولفت إلى أن الأدوية تساعد فقط في تخفيف الأعراض التي يسببها القولون العصبي وتقليل نوباته، وفق صحيفة “القبس”.

6 نصائح

ووفق العنزي، فإن هناك 6 نصائح مهمة للمصابين بالقولون العصبي من أجل تجنب نوباته الشديدة والتخفيف من أعراضه، وهي:

1- تناول الأغذية التي تحتوي على كثير من العناصر الصحية والغذائية.

2- الحرص على تناول كمية كبيرة من السوائل خلال فترة اليوم.

3- الانتظام في ممارسة التمارين الرياضية الخفيفة بشكل يومي.

4- النوم بشكل صحي، على ألا يقل عن 8 ساعات يوميًا.

5- تجنب تناول الأطعمة التي تزيد من أعراض القولون العصبي، مثل البقوليات والأطعمة التي تحتوي على البهارات والتوابل والأطعمة المقلية.

6- استشارة الطبيب حتى يتم العلاج بطريقة سليمة من خلال العلاج الدوائي المناسب.

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