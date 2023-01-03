لليوم الثاني.. شاهد جريان السيول في شوارع المدينة

تواصل – فريق التحرير:

تواصل هطول الأمطار، اليوم، من متوسطة إلى غزيرة على أجزاء متفرقة من منطقة المدينة المنورة، فيما ما تزال السماء ملبدة بالغيوم والفرصة مهيأة لهطول مزيد من الأمطار.

الأمطار مستمرة حتى صباح اليوم

وأظهرت مقاطع فيديو تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي، جريان السيول المتدفقة نتيجة الأمطار المتساقطة على المدينة المنورة منذ يوم أمس وحتى صباح اليوم.

عواصف رعدية مصحوبة بأمطار غزيرة

ونبّه المركز الوطني للأرصاد من عواصف رعدية مصحوبة بأمطار غزيرة على ينبع وبعض المحافظات تشمل تأثيراتها نشاطًا في الرياح السطحية، وارتفاعًا بالأمواج، وتساقطًا للبرد وسيولاً وانعدامًا للرؤية، مشيرًا إلى استمرار الحالة حتى اليوم الساعة 11:00صباحًا.

أمطار غزيرة مع جريان السيول على مكة والمدينة

وتوقع هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد تؤدي إلى جريان السيول على أجزاء من مناطق عسير والباحة ومكة المكرمة والمدينة المنورة، تمتد إلى أجزاء من مناطق القصيم وحائل وتبوك والجوف والحدود الشمالية.

«الدفاع المدني» يطالب بضرورة أخذ الحيطة والحذر

فيما دعت المديرية العامة للدفاع المدني إلى أخذ الحيطة والحذر لاحتمالية هطول أمطار رعدية على أجزاء من مناطق المملكة والمدينة، مطالبة الابتعاد عن أماكن تجمُّع السيول والمستنقعات المائية والأودية والسدود.

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