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حذاء ذكي لشحن بطاريات الهاتف
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حذاء ذكي لشحن بطاريات الهاتف

حذاء ذكي لشحن بطاريات الهاتف
٠٢:٥٨:٣١ ص، الثلاثاء، ١٠ جمادى الآخرة ١٤٤٤ هجريا، ٠٣ يناير ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

أعلن شاب تونسي باحث في المجالات التقنية، عن نجاحه في تطوير حذاء ذكي يحول طاقة المشي إلى طاقة كهربائية تستطيع شحن التجهيزات الإلكترونية، في مسعى إلى إيجاد مصدر متجدد ونظيف للطاقة.

شرح طريقة عمل التقنية

وقال ريان المناعي، الذي يبلغ من العمر 22 عاما، إن: “الحذاء الذكي مصنوع من الجلد، ومخصص للاستعمال اليومي وينتج طاقة كلما تحرك الذي يرتديه، حيث يحتوي على مكونات في باطن الحذاء موزعة تحت كامل القدم”، حسب “عمون”.

وشرح أن المكونات الموجودة في الحذاء تتحول من الطاقة الميكانيكية إلى الطاقة الإلكترونية، إذ ترتبط ببطارية مركزة في كعب الحذاء لتخزين الطاقة المنتجة من الحركة، وهي موصولة أيضا بمنفذ الشحن الموجود في كعب الحذاء”.

حذاء ذكي لشحن الهاتف -- ارشيفية

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الحث على ممارسة المشي

وقال ريان إن فكرة تصميم الحذاء جاءت رغبة منه في حث الموظفين قليلي الحركة على المشي والتحرك أكثر مما يمكن من أجل تحقيق أهدافهم وتوفير طاقة لشحن الأجهزة.

وأكد المبتكر التونسي الشاب سعيه أيضا إلى تقليل استهلاك الناس للطاقة العادية، حيث يمكن لكل الأحذية توليد طاقة بديلة عبر حركة الجسم.

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