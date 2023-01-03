تنبيهات من الأرصاد لأهالي أربع مناطق.. ضباب وأمطار غزيرة وبرد وسيول

تواصل – فريق التحرير:

توقع المركز الوطني للأرصاد حالة من التقلبات الجوية على أربع مناطق تستمر خلال الساعات القادمة بمشيئة الله.

وتشمل الحالة الجوية ضباب كثيف يحجب الرؤية الأفقية على كل من الشرقية والجوف والحدود الشمالية، وتستمر الحالة حتى الساعة التاسعة صباحا.

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بينما توقع المركز الوطني للأرصاد، هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة وتساقط للبرد وجريان للسيول على منطقة الباحة، وتستمر الحالة حتى الساعة الثامنة من مساء اليوم الثلاثاء، بمشيئة الله.

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