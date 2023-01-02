اشتباكات بين الشرطة ونشطاء بيئة في ألمانيا بسبب مناجم الفحم

تواصل – فريق التحرير:

شهدت بلدة لوتزيرات الألمانية، اشتباكات بين نشطاء بيئة والشرطة، على إعادة تشغيل مناجم الفحم في ظل أزمة الطاقة الناجمة عن العقوبات ضد روسيا.

وتفصيلا، تخطط شركة الطاقة الألمانية RWE لتعدين الفحم في بلدة لوتزيرات، جنوب غرب مدينة دوسلدورف غرب ألمانيا. ولهذا يجب إخلاء القرية بالكامل من سكانها قبل نهاية شهر يناير.

وعبر نشطاء البيئة عن رفضهم لعمليات استخراج الفحم ذلك، وتمركزوا في منازل خرج منها سكانها السابقون بسبب عمليات الإخلاء.

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وأفاد مراسل وكالة الأنباء الألمانية DPA من مكان الحادث بوقوع اشتباكات بين النشطاء والشرطة، وألقى النشطاء مفرقعات نارية وزجاجات وحجارة على الشرطة.

وشارك في الاحتجاجات نشطاء من عدة حركات، وأقاموا حواجز على مداخل البلدة، فيما قالت شركة الطاقة إن استخدام موارد بلدة لوتزيرات ضرورية في الشتاء لضمان إمدادات موثوقة من الطاقة في خضم أزمة الطاقة.

من جهته، أكد المستشار الألماني، أولاف شولتس، لمواطنيه على ضرورة مواصلة دعم كييف، رغم معاناتهم “خلال التسوق أو في محطة الوقود أو عند دفع فواتير الكهرباء والغاز”، داعيا إياهم للصمود.

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