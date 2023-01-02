متحور جديد يتفشى في بريطانيا

تواصل – فريق التحرير:

حذر خبراء بريطانيون من متحور جديد، لفيروس كوفيد 19، متفرع عن متحور “أوميكرون” الذي بدأ في التفشي أواخر عام 2021.

واعتبر الخبراء أن المتحور الحديد يمثل جرس إنذار للسلطات في بريطانيا وقد يؤدي إلى تفاقم الأزمة الصحية، المتمثلة بالوباء المزدوج: كورونا والإنفلونزا، حسب “ديلي ميل”.

تسبب في 4% من الإصابات

وأظهرت بيانات من معهد Sanger، وهو واحد من أكبر مراكز مراقبة مرض كوفيد 19 في بريطانيا، أن 4 % من الإصابات حتى الأسبوع الذي انتهى في 17ديسمبر الماضي تسبب بها المتحور الجديد.

وتعتبر هذه هي المرة الأولى التي يدرج فيها المتحور الجديد في القائمة الأسبوعية التي يصدرها المعهد أسبوعيا.

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أطلق عليه اسم اسم “XBB.1.5”

وأطلق على المتحور الجديد لفيروس كورونا اسم “XBB.1.5″، فيما صرح مسؤولون بريطانيون أنه ما من مؤشر على أن المتحور الجديد زاد من الإصابات الصعبة مقارنة بغيره من المتحورات.

وفي سياق متصل، قررت عدة دول على رأسها أمريكا واستراليا، إلزام القادمين من الصين بفحص سلبي لفيروس كورونا المستجد. أنباء عودة انتشار فيروس كورونا وأوضحت أن القرار جاء بعد أنباء عودة انتشار فيروس كورونا في الصين، ونية بكين في فتح الحدود والتساهل مع إجراءات كورونا.