«الأرصاد» تتوقع: أمطار رعدية على عسير والباحة حتى مساء اليوم

تواصل – فريق التحرير:

أصدر المركز الوطني للأرصاد، اليوم الثلاثاء، تنبيها متقدما، يتوقع فيه -بمشيئة الله- هطول أمطار رعدية، يصاحبها نشاط في الرياح السطحية، وتدن في الرؤية، وتيتمر الحالة حتى الساعة الثامنة مساء اليوم.

مناطق يشملها تنبيه “الأرصاد”

وشمل تنبيه “الأرصاد”، الذي ورد على حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: المجاردة، بارق، رجال ألمع، محايل، أبها، أحد رفيدة، خميس مشيط.

أمطار متوسطة إلى غزيرة

ونبه “الأرصاد” بتوقع هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة، على النماص، وبلقرن، وتنومة، يصاحبها نشاط في الرياح السطحية، وتدن في مدى الرؤية، وتساقط البرد، وسيول، وتستمر الحالة حتى الساعة 8 مساء.

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توقعات “الأرصاد” لمنطقة الباحة

وأصدر “الأرصاد” تنبيها يتوقع -بمشيئة الله- هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة، على منطقة الباحة، تشمل الحجرة، المخواة، فرعة غامد الزناد، قلوة، الباحة، العقيق، القرى، المندق، بلجرشي، بني حسن.

ونبّه المركز الوطني للأرصاد من عواصف رعدية مصحوبة بأمطار غزيرة على ينبع تشمل تأثيراتها نشاط في الرياح السطحية وارتفاع بالأمواج وتساقط البرد وسيول وانعدام للرؤية، مشيرا إلى استمرار الحالة حتى صباح اليوم الثلاثاء الساعة 11:00صباحا.