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تنبيهات من الأرصاد لأهالي أربع مناطق.. ضباب وأمطار غزيرة وبرد وسيول
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عاصفة مطرية تسقط زجاج واجهة إدارة تابعة لتعليم مكة (فيديو)
«الأرصاد» تتوقع: أمطار رعدية على عسير والباحة حتى مساء اليوم

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عاصفة مطرية تسقط زجاج واجهة إدارة تابعة لتعليم مكة (فيديو)

عاصفة مطرية تسقط زجاج واجهة إدارة تابعة لتعليم مكة (فيديو)

عاصفة مطرية تسقط زجاج واجهة إدارة تابعة لتعليم مكة (فيديو)
٠٢:٣٥:٣٠ ص، الثلاثاء، ١٠ جمادى الآخرة ١٤٤٤ هجريا، ٠٣ يناير ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

تسببت عاصفة هوائية مصاحبة لأمطار مكة المكرمة في سقوط زجاج واجهة مبنى الشؤون الإدارية والمالية بتعليم منطقة مكة المكرمة بحي العزيزية، بحسب الوطن.

ووثق مقطع فيديو متداول، سقوط مظلة بمركز التدريب الكشفي بجوار إدارة التعليم بمكة المكرمة، بسبب الرياح النشطة والعاصفة الهوائية، أمس الاثنين.

وفي وقت سابق، توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – بأن الفرصة لاتزال مهيأة لهطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد تؤدي إلى جريان السيول في عدة مناطق.

وتشمل الحالة الجوية، أجزاء من مناطق عسير، الباحة، مكة المكرمة والمدينة المنورة تمتد إلى أجزاء من مناطق القصيم، حائل، تبوك، الجوف والحدود الشمالية.

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الكلمات الدلالية:
إدارة تعليمية عاصفة هوائية مكة مكة المكرمة

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