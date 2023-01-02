لمواجهة السموم.. خطة داخلية الكويت عقب ضبط مليون و200 ألف حبة كبتاجون وكمية ضخمة من «الحشيش» و«الشبو»

تواصل – فريق التحرير:

أعلنت وزارة الداخلية الكويتية أنها أعدت خطة جديدة متكاملة لحماية البلاد من السموم، تتضمن التنسيق مع جهات دولية لمنع تهريب المخدرات من المنبع.

وتضمنت خطة “الداخلية الكويتية” تشديد الرقابة داخليا، وتكثيف عمل الأجهزة والفرق الأمنية المختصة لضبط المروجين داخل البلاد، بهدف اتخاذ إجراءات استباقية لحماية الكويت من المهربين، حسب “القبس”.

أساليب احترافية في التهريب وترويج المخدرات

من جانبه، لفت النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء الكويتي، وزير الداخلية، الشيخ طلال الخالد، إلى أن محاولات إغراق البلاد بهذه الآفة المدمرة في مجالي التهريب والترويج أصبحت تدار عن طريق أساليب احترافية، مؤكداً بذل المزيد من الجهود والوقوف بكل قوة وحزم في مواجهة هذا الخطر الداهم.

ونوه بالجهود المبذولة من قبل إدارتي مكافحة المخدرات وخفر السواحل، في توجيه الضربات المتتالية بكل قوة وحزم ضد المهربين والمروجين، وصد جميع أساليب ومحاولات التهريب.

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وكانت وسائل إعلام كويتية أعلنت، أمس، إشراف النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ووزير الدفاع بالإنابة ووكيل وزارة الداخلية، على فك أحراز ضبطيتين مختلفتين تقدران بحوالي مليون و200 ألف حبة كبتاجون و250 كيلو جراماً من مادة الحشيش المخدرة و104 كيلو من مادة الشبو.