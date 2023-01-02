وظائف شاغرة لدى شركة بترو رابغ.. التفاصيل ورابط التقديم
تواصل – فريق التحرير:
أعلنت شركة بترو رابغ (Petro Rabigh) عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، عن توفّر وظائف شاغرة، في عددٍ من التخصصات؛ للعمل بمقر الشركة الرئيسي في محافظة رابغ؛ وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:
المسميات الوظيفية:
- مهندس عملية.
- مهندس DCS / SIS.
- مهندس التخطيط والجدولة.
- مهندس مراقبة الأداء.
- مهندس سلامة.
- مهندس ميكانيكي / نظام الأنابيب.
- مهندس ميكانيكي متخصص ، معدات ثابتة.
- مهندس الأمن السيبراني ICS.
- مهندس عمليات وميكانيكي.
- والمزيد …
طريقة التقديم :
أوضحت بترو رابغ، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءاً من تاريخ 2 يناير 2023م.
للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (اضغط هنا).
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