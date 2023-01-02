وظائف شاغرة لدى شركة بترو رابغ.. التفاصيل ورابط التقديم

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أعلنت شركة بترو رابغ (Petro Rabigh) عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، عن توفّر وظائف شاغرة، في عددٍ من التخصصات؛ للعمل بمقر الشركة الرئيسي في محافظة رابغ؛ وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:

المسميات الوظيفية: