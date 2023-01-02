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«تعليم الأحساء» تعلن تعليق الدراسة الحضورية بمدارس الهجر الجنوبية والغربية
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«تعليم الأحساء» تعلن تعليق الدراسة الحضورية بمدارس الهجر الجنوبية والغربية

«تعليم الأحساء» تعلن تعليق الدراسة الحضورية بمدارس الهجر الجنوبية والغربية

«تعليم الأحساء» تعلن تعليق الدراسة الحضورية بمدارس الهجر الجنوبية والغربية
١٢:٤٢:٠٠ ص، الثلاثاء، ١٠ جمادى الآخرة ١٤٤٤ هجريا، ٠٣ يناير ٢٠٢٣
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تواصل- فريق التحرير:

أعلنت إدارة تعليم الأحساء، تعليق الدراسة الحضورية اليوم الثلاثاء 10 / 6 / 1444 هـ بمدارس الهجر الجنوبية والغربية.

وأضافت عبر حسابها على “تويتر”،:” سيكون الدوام لليوم الدراسي اليوم لجميع الطلبة و منسوبي ومنسوبات  المدارس عبر منصة مدرستي”.

وأوضحت أن ذلك بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد،وحرصًا على سلامة الجميع .

«تعليم الرياض» تقرر تعليق الدراسة الحضورية وتحويلها إلى «مدرستي».. غدًا الثلاثاء

وأعلنت عدد من إدارة التعليم في المناطق تعليق الدراسة الحضورية اليوم الثلاثاء، بسبب الأحوال الجوية.

وقبل قليل أعلنت جامعة الأمير سطان، تعليق الدراسة الحضورية اليوم الثلاثاء، مشيرة إلى تحويل المحاضرات للدراسة “عن بعد”، وذلك بسبب تحذيرات المركز الوطني للأرصاد.

«تعليم الخرج» يعلن تعليق الدراسة الحضورية.. غداً

وقال حساب الجامعة عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” :” بناءً على التنبيهات الواردة من المركز الوطني للأرصاد ، وحرصاً على سلامة طلاب وطالبات الجامعة ، فقد وجه سعادة رئيس الجامعة بتعليق الدراسة الحضورية في المقر الرئيسي في محافظة الخرج ، والدلم وفرع الجامعة في حوطة بني تميم وتحويل المحاضرات  (عن بعد) ليوم غدٍ الثلاثاء ١٠-٦-١٤٤٤هـ”.

جامعة الملك عبدالعزيز: استمرار تعليق الحضور والدراسة عن بعد.. غدًا

كما نوهت الجامعة أن المحاضرات ستكون في مواعيدها المجدولة مسبقاً عبر منصة ” البلاك بورد ” .

الكلمات الدلالية:
اخبار السعودية الارصاد تعليق الدراسة تعليم الأحساء

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