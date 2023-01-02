«تعليم الأحساء» تعلن تعليق الدراسة الحضورية بمدارس الهجر الجنوبية والغربية

تواصل- فريق التحرير:

أعلنت إدارة تعليم الأحساء، تعليق الدراسة الحضورية اليوم الثلاثاء 10 / 6 / 1444 هـ بمدارس الهجر الجنوبية والغربية.

وأضافت عبر حسابها على “تويتر”،:” سيكون الدوام لليوم الدراسي اليوم لجميع الطلبة و منسوبي ومنسوبات المدارس عبر منصة مدرستي”.

وأوضحت أن ذلك بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد،وحرصًا على سلامة الجميع .

بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد،وحرصًا على سلامة الجميع .

تقرر تعليق الدراسة الحضورية يوم غدٍ الثلاثاء 10 / 6 / 1444 هـ بمدارس الهجر الجنوبية والغربية وسيكون الدوام لليوم الدراسي غداً لجميع الطلبة و منسوبي ومنسوبات المدارس عبر ⁧#منصة_مدرستي — إدارة تعليم الأحساء (@MOE_EEH) January 2, 2023

وأعلنت عدد من إدارة التعليم في المناطق تعليق الدراسة الحضورية اليوم الثلاثاء، بسبب الأحوال الجوية.

وقبل قليل أعلنت جامعة الأمير سطان، تعليق الدراسة الحضورية اليوم الثلاثاء، مشيرة إلى تحويل المحاضرات للدراسة “عن بعد”، وذلك بسبب تحذيرات المركز الوطني للأرصاد.

وقال حساب الجامعة عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” :” بناءً على التنبيهات الواردة من المركز الوطني للأرصاد ، وحرصاً على سلامة طلاب وطالبات الجامعة ، فقد وجه سعادة رئيس الجامعة بتعليق الدراسة الحضورية في المقر الرئيسي في محافظة الخرج ، والدلم وفرع الجامعة في حوطة بني تميم وتحويل المحاضرات (عن بعد) ليوم غدٍ الثلاثاء ١٠-٦-١٤٤٤هـ”.

كما نوهت الجامعة أن المحاضرات ستكون في مواعيدها المجدولة مسبقاً عبر منصة ” البلاك بورد ” .