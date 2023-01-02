تجمعات الأمطار تغلق طريق السلام بالمدينة المنورة (فيديو)

تواصل – فريق التحرير:

تداول مغردون على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، فيديو يوثق توقف الحركة المرورية تمامًا على طريق السلام، بسبب تجمعات مياه المطار التي أغرقت الطريق.

وقال موثق الفيديو، إن “طريق السلام بعد البيك مقفل”، كما يظهر تجمعات كبيرة للمياه وغرق سيارات في الطريق، حيث أصبحت عالقة بسبب غرقها وسط المياه. https://twasul.info/wp-content/uploads/2023/01/jbwGayzj2a-e47A-.mp4

وكانت مقاطع فيديو ، وثقت هطول أمطار غزيرة مساء الإثنين، على المدينة المنورة، جعلها الله أمطار خير وبركة وعم بنفعها البلاد والعباد.

وفي وقت سابق، توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – بأن الفرصة لاتزال مهيأة لهطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد تؤدي إلى جريان السيول على أجزاء من مناطق عسير، الباحة، مكة المكرمة والمدينة المنورة تمتد إلى أجزاء من مناطق القصيم، حائل، تبوك، الجوف والحدود الشمالية.

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كما تكون السماء غائمة جزئيا الى غائمة والفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من منطقتي الرياض والشرقية كذلك على أجزاء من منطقة نجران وجازان.

في حين تتأثر الرؤية الافقية بالضباب على أجزاء من تلك المناطق, ولا يستبعد تساقط الثلوج على مرتفعات منطقة تبوك (علقان – الظهر- جبل اللوز) والأطراف الشمالية من المملكة.

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