مقطع صوتي للشيخ «بن باز» يروي: «تلقيه العلم وفقدان البصر وتولي الإفتاء»

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أوضح مقطع تسجيلي متداول على مواقع التواصل الاجتماعي، الشيخ عبد العزيز بن باز، مفتي المملكة السابق رحمه الله، وهو يروي جانبا من سيرته الذاتية.

فقد البصر شابا وواصل مسيرة العلم

وقال: “ولدت في ذي الحجة 1330 من الهجرة، وتعلمت بعد العاشرة إلى الثانية عشرة، قراءة القرآن والاعتناء بحفظه، ودرست على الشيوخ وأنا صغير، قبل أن يذهب بصري، على يد الشيخ صالح بن عبدالعزيز آل الشيخ، ومحمد بن عبداللطيف آل الشيخ”.

وأضاف: “حفظت جملة من المتون وأنا بصير، ثم بدأ مرض عيني في عام 1346 هجرية، وأنا بعمر 16 عاما، وذهب بصري في أول سنة 1350 هجرية، وانا ابن 19 عاما، وكنت قد حفظت جملة من المتون في العقيدة وغيرها، وكتبت وأنا بصير، ثم أكملت الدراسة بعد فقدان البصر”.

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عين بالقضاء 1357 هـ والتحق بالإفتاء

واستعرض الشبخ ابن باز -رحمه الله- مسيرته منذ أن تم تعيينه بالقضاء في جمادى الآخرة من عام 1357، بمنطقة الخرج، وأقام بها نحو 14 عاما، ونظم حلقات العلم ودرس عليه الكثيرون، إلى أن عاد منها إلى الرياض لاستكمال الدراسة، ثم الانتقال إلى العمل بالإفتاء”.