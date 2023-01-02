بعد تنبيهات الأرصاد.. جامعة الأمير سطام تعلن تعليق الدراسة الحضورية اليوم
تواصل- فريق التحرير:
أعلنت جامعة الأمير سطان، تعليق الدراسة الحضورية اليوم الثلاثاء، مشيرة إلى تحويل المحاضرات للدراسة “عن بعد”، وذلك بسبب تحذيرات المركز الوطني للأرصاد.
وقال حساب الجامعة عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” :” بناءً على التنبيهات الواردة من المركز الوطني للأرصاد ، وحرصاً على سلامة طلاب وطالبات الجامعة ، فقد وجه سعادة رئيس الجامعة بتعليق الدراسة الحضورية في المقر الرئيسي في محافظة الخرج ، والدلم وفرع الجامعة في حوطة بني تميم وتحويل المحاضرات (عن بعد) ليوم غدٍ الثلاثاء ١٠-٦-١٤٤٤هـ”.
جامعة الملك عبدالعزيز: استمرار تعليق الحضور والدراسة عن بعد.. غدًا
كما نوهت الجامعة أن المحاضرات ستكون في مواعيدها المجدولة مسبقاً عبر منصة ” البلاك بورد ” .
بناءً على التنبيهات الواردة من المركز الوطني للأرصاد ، وحرصاً على سلامة طلاب وطالبات الجامعة ، فقد وجه سعادة رئيس الجامعة بتعليق الدراسة الحضورية في المقر الرئيسي في محافظة الخرج ، والدلم وفرع الجامعة في حوطة بني تميم وتحويل المحاضرات
(عن بعد) ليوم غدٍ الثلاثاء ١٠-٦-١٤٤٤هـ . pic.twitter.com/ws9MhwfBRl
— جامعة الأمير سطّام (@psau_edu_sa) January 2, 2023