بعد تنبيهات الأرصاد.. جامعة الأمير سطام تعلن تعليق الدراسة الحضورية اليوم

تواصل- فريق التحرير:

أعلنت جامعة الأمير سطان، تعليق الدراسة الحضورية اليوم الثلاثاء، مشيرة إلى تحويل المحاضرات للدراسة “عن بعد”، وذلك بسبب تحذيرات المركز الوطني للأرصاد.

وقال حساب الجامعة عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” :” بناءً على التنبيهات الواردة من المركز الوطني للأرصاد ، وحرصاً على سلامة طلاب وطالبات الجامعة ، فقد وجه سعادة رئيس الجامعة بتعليق الدراسة الحضورية في المقر الرئيسي في محافظة الخرج ، والدلم وفرع الجامعة في حوطة بني تميم وتحويل المحاضرات (عن بعد) ليوم غدٍ الثلاثاء ١٠-٦-١٤٤٤هـ”.

كما نوهت الجامعة أن المحاضرات ستكون في مواعيدها المجدولة مسبقاً عبر منصة ” البلاك بورد ” .