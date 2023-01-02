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بعد تنبيهات الأرصاد.. جامعة الأمير سطام تعلن تعليق الدراسة الحضورية اليوم
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بعد تنبيهات الأرصاد.. جامعة الأمير سطام تعلن تعليق الدراسة الحضورية اليوم

بعد تنبيهات الأرصاد.. جامعة الأمير سطام تعلن تعليق الدراسة الحضورية اليوم

بعد تنبيهات الأرصاد.. جامعة الأمير سطام تعلن تعليق الدراسة الحضورية اليوم
١٢:٢٦:٠٠ ص، الثلاثاء، ١٠ جمادى الآخرة ١٤٤٤ هجريا، ٠٣ يناير ٢٠٢٣
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تواصل- فريق التحرير:

أعلنت جامعة الأمير سطان، تعليق الدراسة الحضورية اليوم الثلاثاء، مشيرة إلى تحويل المحاضرات للدراسة “عن بعد”، وذلك بسبب تحذيرات المركز الوطني للأرصاد.

وقال حساب الجامعة عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” :” بناءً على التنبيهات الواردة من المركز الوطني للأرصاد ، وحرصاً على سلامة طلاب وطالبات الجامعة ، فقد وجه سعادة رئيس الجامعة بتعليق الدراسة الحضورية في المقر الرئيسي في محافظة الخرج ، والدلم وفرع الجامعة في حوطة بني تميم وتحويل المحاضرات  (عن بعد) ليوم غدٍ الثلاثاء ١٠-٦-١٤٤٤هـ”.

جامعة الملك عبدالعزيز: استمرار تعليق الحضور والدراسة عن بعد.. غدًا

كما نوهت الجامعة أن المحاضرات ستكون في مواعيدها المجدولة مسبقاً عبر منصة ” البلاك بورد ” .

الكلمات الدلالية:
الاصاد تعليق الدراسة جامعة الأمير سطام طقس المملكة

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