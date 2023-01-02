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هل تفيد القهوة السوداء مصابي دهون الكبد؟ استشاري يجيب
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هل تفيد القهوة السوداء مصابي دهون الكبد؟ استشاري يجيب

هل تفيد القهوة السوداء مصابي دهون الكبد؟ استشاري يجيب

هل تفيد القهوة السوداء مصابي دهون الكبد؟ استشاري يجيب
١٢:٣٥:٥٣ ص، الثلاثاء، ١٠ جمادى الآخرة ١٤٤٤ هجريا، ٠٣ يناير ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

أوضح د. عبدالله الذيابي استشاري باطنية وطبيب جهاز هضمي بمدينة الملك عبدالعزيز الطبية بالرياض فائدة القهوة السوداء لمصابي دهون الكبد.

وقال الذيابي، في تغريدة عبر حسابه الرسمي في “تويتر”: “إن القهوة السوداء قد تكون مفيدة للمصابين بدهون الكبد، وإنقاص الوزن فعال جداً في التخلص من هذه الدهون”.

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ووجه عبدالله الذيابي، في تغريدة أخرى نصائح مهمة لإنقاص الوزن منها:

– تناول الطعام ببطء

– الصيام المتقطع

– تجنب السهر

– قياس الوزن دوريًا

– التقليل من وجبات المطاعم

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الكلمات الدلالية:
أمراض الكبد القهوة السوداء الكبد دهون الكبد

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