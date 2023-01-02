هل تفيد القهوة السوداء مصابي دهون الكبد؟ استشاري يجيب
تواصل – فريق التحرير:
أوضح د. عبدالله الذيابي استشاري باطنية وطبيب جهاز هضمي بمدينة الملك عبدالعزيز الطبية بالرياض فائدة القهوة السوداء لمصابي دهون الكبد.
وقال الذيابي، في تغريدة عبر حسابه الرسمي في “تويتر”: “إن القهوة السوداء قد تكون مفيدة للمصابين بدهون الكبد، وإنقاص الوزن فعال جداً في التخلص من هذه الدهون”.
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ووجه عبدالله الذيابي، في تغريدة أخرى نصائح مهمة لإنقاص الوزن منها:
– تناول الطعام ببطء
– الصيام المتقطع
– تجنب السهر
– قياس الوزن دوريًا
– التقليل من وجبات المطاعم
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القهوة السوداء قد تكون مفيدة للمصابين بدهون الكبد، وإنقاص الوزن فعال جداً في التخلص من هذه الدهون.
— د. عبدالله الذيابي (@DrAbdullahA1) January 2, 2023