هل تفيد القهوة السوداء مصابي دهون الكبد؟ استشاري يجيب

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أوضح د. عبدالله الذيابي استشاري باطنية وطبيب جهاز هضمي بمدينة الملك عبدالعزيز الطبية بالرياض فائدة القهوة السوداء لمصابي دهون الكبد.

وقال الذيابي، في تغريدة عبر حسابه الرسمي في “تويتر”: “إن القهوة السوداء قد تكون مفيدة للمصابين بدهون الكبد، وإنقاص الوزن فعال جداً في التخلص من هذه الدهون”.

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ووجه عبدالله الذيابي، في تغريدة أخرى نصائح مهمة لإنقاص الوزن منها:

– تناول الطعام ببطء

– الصيام المتقطع

– تجنب السهر

– قياس الوزن دوريًا

– التقليل من وجبات المطاعم

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