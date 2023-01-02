مقرات الباسيج تواجه غضب الثوار في إيران (فيديو)

تواصل – فريق التحرير:

استخدم المحتجون الإيرانيون، زجاجات المولوتوف والمواد الحارقة، في التعبير عن رفضهم لنظام الملالي، وإدانة جرائمه بحق الشعب الإيراني.

وأظهرت مقاطع فيديو، تداولها نشطاء إيرانيون، ومتابعون عبر “تويتر”، استهداف مقرات الباسيج، وإشعال النيران فيها، كما أوضح مقطع التقط في طهران لإحراق قاعدة للباسيج.

مقتل أحد أفراد قوات التعبئة «الباسيج»

ومنذ يومين فقط، في الأول من يناير الجاري، كشفت وسائل إعلام إيرانية، اليوم، عن مقتل أحد قوات الأمن التابعة للنظام خلال الاحتجاجات الليلية في سميرم بأصفهان وسط البلاد.

وحسب «إيران إنترناشيونال»، فقد أعلن الحرس الثوري الإيراني مقتل أحد أفراد قوات التعبئة «الباسيج» في احتجاجات بمدينة سميرم في أصفهان وسط البلاد.

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شعارات مناهضة تربك حسابات إيران

وتداول إيرانيون مقطع فيديو من مدینة سنندج الكردية، في احتجاجات ليلية، حيث أضرم محتجون النار في مبنى مجلس تنسيق الإعلان بزجاجات مولوتوف.

وخرجت مظاهرات ليلية، صارت معتادة في شوارع إيران، تندد بقمع نظام الملالي وتسلطه، ورفع المحتجون هتافات “الموت للديكتاتور”، و”الموت لخامنئي”، كما شهدت الاحتجاجات حرق موز النظام، وأبرزها تماثيل وصور قاسم سليماني.

ورددت مجموعة من المواطنين في منطقة بونك الواقعة غربي طهران، مساء الجمعة، شعارات مناهضة لنظام الجمهورية الإسلامية.

وكانت شعارات “الموت للجمهورية الإسلامية”، و”الموت للنظام قاتل الأطفال”، و”خامنئي الضحاك سنقتلك”، من بين الهتافات الليلية لمتظاهري منطقة بونك،

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