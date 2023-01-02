قيمتها 50 مليون يورو.. البحرية الفرنسية تضبط شحنة مخدرات ضخمة في بحر العرب

تواصل- وكالات:

أعلنت البحرية الفرنسية، الإثنين، أنها ضبطت نصف طن من الهيرويين و3.5 أطنان من راتنج القنب عندما قامت باعتراض قارب في بحر العرب.

وأفادت القيادة البحرية لمنطقة المحيط الهندي بأنه تم ضبط المخدرات التي تقدّر قيمتها بخمسين مليون يورو، بعد أن قامت فرقاطة فرنسية باعتراض القارب في 27 ديسمبر الماضي.

وكانت الفرقاطة الفرنسية تعمل في إطار “قوّة الواجب المختلطة 150” (سي تي أف 150)، وهو تحالف دولي للقوّات البحرية مقرّه البحرين بهدف تعزيز الأمن البحري في المنطقة.

وتعرف منظمة الصحة العالمية المخدرات أو العقاقير ذات التأثير النفسي بأنها “المواد التي عند تناولها أو إعطاؤها في نظام الفرد تؤثر على العمليات العقلية، مثل الإدراك والوعي والمزاج والعواطف”. وتنتمي العقاقير ذات التأثير النفسي إلى فئة أوسع من المؤثرات العقلية التي تشمل أيضًا الكحول والنيكوتين.