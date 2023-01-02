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جامعة رياض العلم تعلن مواصلة الاختبارات غدًا في موعدها

جامعة رياض العلم تعلن مواصلة الاختبارات غدًا في موعدها

جامعة رياض العلم تعلن مواصلة الاختبارات غدًا في موعدها
١١:٤١:٥٨ م، الإثنين، ٩ جمادى الآخرة ١٤٤٤ هجريا، ٠٢ يناير ٢٠٢٣
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تواصل- فريق التحرير:

أعلنت جامعة رياض العلم، استمرار الاختبارات يوم غدٍ الثلاثاء 3-1-2023، مشيرة إلى أن الاختبارات ستعقد حضوريًّا ولن يطرأ عليها أيّ تأجيلٍ او إلغاء.

وأوضحت في بيان عبر حسابها على “تويتر”، أن ذلك لضمان استمرار جدولة الاختبارات المتبقية للفصل الحالي وظهور النتائج بنهاية الأسبوع.

كانت إدارة تعليم الرياض، أعلنت اليوم، تعليق الدراسة الحضورية غدا الثلاثاء، بسبب حالة الطقس، وبعد تنبيهات المركز الوطني للأرصاد.

بجميع مكاتب ومدارس الرياض

وقال الحساب الرسمي لإدارة تعليم الرياض، عبر “تويتر”: “حرصاً على سلامة الجميع، تقرر تعليق الدراسة الحضورية وتحويلها إلى منصة مدرستي (عن بعد) يوم غدٍ الثلاثاء ١٠ / ٦ / ١٤٤٤ هـ بجميع مدارس ومكاتب التعليم بالإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض”.

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وأضافت “تعليم الرياض” أن التعليق يشمل جميع طلبة ومنسوبي المدارس ومكاتب التعليم، وسيكون العمل والمتابعة من خلال منصات:

– مدرستي

– نور

– فارس

– أعمالي

– البريد الوزاري

– منصات القطاع الأهلي والأجنبي المعتمدة لديها.

مناطق يشملها تنبيه “الأرصاد”

وأصدر المركز الوطني للأرصاد، قبل قليل، تنبيها متقدما على منطقة الرياض، عن استمرار أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة الرياض حتى الساعة 11 صباح يوم الثلاثاء.

وتشمل الحالة، الحريق، وخريج، والدرعية، والدلم، والرين، والعاصمة الرياض، والمزاحمية، وحريملاء، وضرما، وتستمر من اليوم الأحد، حتى غد الثلاثاء الموافق 3 من يناير، حتى الساعة 11 ظهرا.

وحذر “الأرصاد” و”الدفاع المدني” من التواجد قرب تجمعات مياه الأمطار وبطون الأودية والسدود، خلال هطول الأمطار.

الكلمات الدلالية:
الامطار الرياض جامعة رياض العلم طقس المملكة

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