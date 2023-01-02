غرق أول حالة في أمطار مكة.. وفيديو يوثق السيول الجارفة(فيديو)

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أظهر مقطع فيديو، مشاهد مخيفة، لرجل وسط سيل جارف، وعدد من المركبات، محاولا الخروج من وسط مياه السيول المتجمعة، إلا أنه لم يستطع المقاومة، وجرفه السيل.

ظل يقاوم حتى النهاية

وظل الرجل يقاوم مياه السيول المتجمعة، حسب ما كشف الفيديو، الذي لم تتجاوز مدته دقيقة واحدة، وانتشر بشكل واسع عبر متابعي “تويتر”، لكنه اصطدم فجأة بصندوق ضخم أمام إحدى المركبات وجرفه السيل، وأعُلن لاحقا أنه توفي.

وذكرت حسابات عبر “تويتر”، ومصادر صحفية، أن:”الرجل الذي جرفته السيول بحي كدي بمكة بالتحديد حي خميم عُثر عليه على بعد 13 كلم تقريبا بحي العكيشية”.

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