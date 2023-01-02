الإثنين، ٩ جمادى الآخرة ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٠٢ يناير ٢٠٢٣ ميلادى
بعد تنبيهات الأرصاد.. جامعة الأمير سطام تعلن تعليق الدراسة الحضورية اليوم
قيمتها 50 مليون يورو.. البحرية الفرنسية تضبط شحنة مخدرات ضخمة في بحر العرب
غرق أول حالة في أمطار مكة.. وفيديو يوثق السيول الجارفة(فيديو)
بعد إضراب القطارات.. شرطة المرور ببريطانيا تعلن العصيان
«الأرصاد»: استمرار فرص هطول الأمطار على المنطقة الشرقة حتى غد الثلاثاء
جامعة رياض العلم تعلن مواصلة الاختبارات غدًا في موعدها

الرئيسية

 /

الفيديو

 /

غرق أول حالة في أمطار مكة.. وفيديو يوثق السيول الجارفة(فيديو)

غرق أول حالة في أمطار مكة.. وفيديو يوثق السيول الجارفة(فيديو)

غرق أول حالة في أمطار مكة.. وفيديو يوثق السيول الجارفة(فيديو)
١٢:١٩:٤٦ ص، الثلاثاء، ١٠ جمادى الآخرة ١٤٤٤ هجريا، ٠٣ يناير ٢٠٢٣
0

تواصل – فريق التحرير:

أظهر مقطع فيديو، مشاهد مخيفة، لرجل وسط سيل جارف، وعدد من المركبات، محاولا الخروج من وسط مياه السيول المتجمعة، إلا أنه لم يستطع المقاومة، وجرفه السيل.

ظل يقاوم حتى النهاية

وظل الرجل يقاوم مياه السيول المتجمعة، حسب ما كشف الفيديو، الذي لم تتجاوز مدته دقيقة واحدة، وانتشر بشكل واسع عبر متابعي “تويتر”، لكنه اصطدم فجأة بصندوق ضخم أمام إحدى المركبات وجرفه السيل، وأعُلن لاحقا أنه توفي.

وذكرت حسابات عبر “تويتر”، ومصادر صحفية، أن:”الرجل الذي جرفته السيول بحي كدي بمكة بالتحديد حي خميم عُثر عليه على بعد 13 كلم تقريبا بحي العكيشية”.

اقرأ أيضا:

قبل قليل.. شاهد تساقط أمطار مكة وجريان السيول بالمدينة

«الدفاع المدني» يطالب بأخذ الحيطة والحذر

فيما دعت المديرية العامة للدفاع المدني إلى أخذ الحيطة والحذر لاحتمالية هطول أمطار رعدية على أجزاء من مناطق المملكة حتى يوم الجمعة المقبل، مطالبة الابتعاد عن أماكن تجمُّع السيول والمستنقعات المائية والأودية والسدود.

عواصف رعدية مصحوبة بأمطار غزيرة على مكة المكرمة

ولفتت أيضًا إلى تحذير من المركز الوطني للأرصاد عن عواصف رعدية مصحوبة بأمطار غزيرة على منطقة مكة المكرمة حتى الساعة 11 صباح اليوم الثلاثاء.

الكلمات الدلالية:
أخبار مكة المكرمة أمطار مكة ترند تويتر مقطع فيديو وفاة رجل جرفه السيل

مواد ذات صلة

المزيد
بالفيديو.. شباب يتنكرون بزي «حافلة» لعبور جسر محظور على المشاة في روسيا

بالفيديو.. شباب يتنكرون بزي «حافلة» لعبور جسر محظور على المشاة في روسيا

١٢:٤٤ م، الخميس، ١٥ نوفمبر ٢٠١٨
شاهد.. حمار يفتح باب الحظيرة على طريقته الخاصة

شاهد.. حمار يفتح باب الحظيرة على طريقته الخاصة

٠٨:٢٢ م، الأثنين، ٠٩ يناير ٢٠١٧
تسجيل نادر قبل 45 عاما.. خطبة الجمعة للشيخ محمد بن إبراهيم وأذان ابن ماجد

تسجيل نادر قبل 45 عاما.. خطبة الجمعة للشيخ محمد بن إبراهيم وأذان ابن ماجد

٠١:١٢ ص، الأحد، ٢٣ مارس ٢٠١٤
تعرّف على حكم صيام كفارة القتل الخطأ (فيديو)

تعرّف على حكم صيام كفارة القتل الخطأ (فيديو)

٠٢:٤٠ ص، الجمعة، ٢٣ نوفمبر ٢٠١٨

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *