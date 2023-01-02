«الأرصاد»: استمرار فرص هطول الأمطار على المنطقة الشرقة حتى غد الثلاثاء

تواصل – فريق التحرير:

أصدر المركز الوطني للأرصاد، اليوم، تنبيها متقدما، بشأن استمرار فرصة هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على المنطقة الشرقية، حتى الساعة 3 مساء يوم الثلاثاء.

يشمل الدمام والظهران وغيرها

وشمل تنبيه “الأرصاد”، حسبما أعلن الحساب الرسمي عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، الجبيل، والخبر، والدمام، والظهران، والقطيق، ورأس تنورة.

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الثلوج على المرتفعات يومي الثلاثاء والأربعاء

حذر محلل الطقس في المركز الوطني للأرصاد، عقيل العقيل، من تساقط ثلوج كثيفة يومي الثلاثاء والأربعاء على منطقة تبوك والحدود الشمالية.

وأوضح في تصريحات لـ «الإخبارية»، أنه من المتوقع تساقط الثلوج يومي الثلاثاء والأربعاء على مرتفعات تبوك وبعض أجزاء منطقة الحدود الشمالية، والجوف، وقد تكون كثيفة خاصة على المرتفعات.

سبب تساقط الثلوج بالشمالية وتبوك

وأضاف أنه لا يتوقع انخفاض درجات الحرارة في المملكة بسبب تساقط الثلوج في الشمال، مشيرًا إلى أن تساقط الثلوج بالشمالية يكون نتيجة انخفاض درجات الحرارة في إحدى طبقات الجو العليا مع وجود نسبة رطوبة متوقعة.

وأشار إلى أن المرتفعات في منطقة تبوك تكون أبرد منها في تبوك المدينة والأحياء السكنية، لذلك يتوقع تساقط الثلوج على المرتفعات والجبال.