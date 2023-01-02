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9 أعراض تظهر إصابة الطفل بارتجاع المريء
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9 أعراض تظهر إصابة الطفل بارتجاع المريء

9 أعراض تظهر إصابة الطفل بارتجاع المريء

9 أعراض تظهر إصابة الطفل بارتجاع المريء
٠١:٤٧:٠٩ ص، الثلاثاء، ١٠ جمادى الآخرة ١٤٤٤ هجريا، ٠٣ يناير ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

من المعروف أن الأطفال الرضع يعاودون كمية قليلة من اللبن من الفم، وتفسير هذه الظاهرة أن الطفل يفتقر إلى قوة العضلات في هذه المرحلة، ومعدته لا تزال في وضع عمودي، ونتيجة لذلك، فإن الحليب الزائد في المعدة سيرتفع إلى المريء ويخرج على شكل قلس أو “ارتجاع”.

صعوبة تشخيص “الارتجاع”

ويحدث الارتجاع المعدي المريئي بارتفاع محتويات المعدة في المريء، ويمكن أن يكون داخلياً، فيصعب تشخيصه، أو خارجياً مع حدوث ارتجاع للحليب عن طريق الفم، حسب “القبس”.

وذكر موقع femme actuelle الطبي، أنه يصعب على الأهل عادة التمييز بين الارتجاع المعدي المريئي الحقيقي والقلس البسيط الشائع لجميع الأطفال.

9 أعراض واضحة يجب مراقتبها لدى الأطفال:

1- السعال بقوة ووجود حشرجة

2- فقدان الوزن

3- المغص المستمر

4- اضطرابات في النوم

5- التهابات متكررة في الأذن

6- البكاء المتواصل نتيجة ألم

7- التقيؤ بعد الرضاعة

8- يبدو وهو يمضغ طوال الوقت

9- عدم الشعور بالراحة عند الاستلقاء

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استشارة الطبيب فورا

وعند ظهور أي من هذه الأعراض أو اجتماع بعضها، يجب التوجه فورا لاستشارة الطبيب،واتباع تعليماته بشكل صارم، وهناك بروتوكولات متعارف عليها لعلاج هذه الحالات، حسب الموقع المتخصص.

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