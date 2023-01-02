الدفاع المدني يخمد حريقا اندلع في شاحنة بشقراء

تواصل – فريق التحرير:

تمكنت عناصر الدفاع المدني بمحافظة شقراء، من إخماد حرق اندلع في شاحنة بمركز القصب، وأفاد حساب “الدفاع المدني” عبر “تويتر” أن الحادث لم يسفر عن وقوع إصابات.

وأعلنت المديرية العامة للدفاع المدني، في وقت سابق من نهاية الشهر الماضي، أنها تعاملت مع حريق في موقع لتخزين الأخشاب بحي المناخ بالرياض.

لا إصابات في الحادث

ونشر “الدفاع المدني”، عددًا من الصور عبر صفحته في “تويتر”، تظهر قيام سيارات الإطفاء بتوجيه خراطيم المياه نحو النيران، وسط ارتفاع سحب الدخان الأسود، مؤكدًا عدم تسجيل أي إصابات جراء الحريق.

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أسباب انفجار السخانات

في سياق منفصل، حذر المركز السعودي لكفاءة الطاقة من الأسباب المؤدية لانفجار السخانات خلال الشتاء.

وحصر الأسباب في الآتي:

-تعطل صمام الأمان، نتيجة لوجود أملاح مترسبة.

– تسرب الماء بسبب حدوث تآكل وصدأ في الهيكل أو ضعف بنقاط اللحام.

– عدم فصل المنظم الحراري “الثرموستات” عند الوصول للدرجة الموصى بها.