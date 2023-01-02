بعد إضراب القطارات.. شرطة المرور ببريطانيا تعلن العصيان

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بعد إضراب عمال السكة الحديد والقطارات، يبدأ أكثر من 100 من عناصر شرطة المرور، ومشغلي غرفة التحكم الذين يعملون لدى جهاز الطرق السريعة الوطنية في مختلف أنحاء إنجلترا إضرابًا عن العمل، لمدة 48 ساعة غدًا الثلاثاء.

ويعد الإضراب الذي سينفذه أعضاء نقابة الخدمات العامة والتجارية جزءًا من الإضرابات، التي تأتي في إطار نزاع شديد بشأن المرتبات والمعاشات التقاعدية والوظائف.

وقد صوت نحو 100 ألف من أعضاء نقابة الخدمات العامة والتجارية في 124 إدارة حكومية وكيانات أخرى لصالح تنظيم الإضراب.

ونقلت وكالة الأنباء البريطانية (بي أيه ميديا) عن مارك سيروتكا الأمين العام للنقابة “من المرجح أن يتسبب الإضراب في مشكلات للأشخاص العائدين للعمل بعد إجازة عيد الميلاد”.

وأضاف: “وبينما نأسف لهذا، من المهم أن نتذكر أنه يمكن إلغاء إضرابنا اليوم إذا عرض رئيس الوزراء ريشي سوناك بعض الأموال على المائدة لأعضائنا”.

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وأمس شهدت بريطانيا حالة من الشلل التام في قطاع خطوط السكك الحديدية، بسبب إضراب العمال، بحسب ما أوردته وكالة أنباء “بي إيه ميديا” البريطانية.

وقالت شبكة السكك الحديدية “نتوورك ريل” إن السكك الحديدية البريطانية ستظل مُغلَقة لليوم الثاني على التوالي، بسبب إضراب الموظفين التابعين لاتحاد السكك الحديدية والبحرية والنقل.

وكان قد جرى تحذير الركاب قبل أسبوع، من تداعيات الإضراب، وسوف يتعين على ركاب الرحلات الجوية، إيجاد طرق أخرى للوصول من وإلى المطارات البريطانية.

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كما لا يمكن تنفيذ عدد من الخدمات الأخرى المخطط لها بسبب إضراب العاملين التابعين لاتحاد السكك الحديدية والبحرية والنقل.