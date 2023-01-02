جامعة الملك عبدالعزيز: استمرار تعليق الحضور والدراسة عن بعد.. غدًا

تواصل – فريق التحرير:

أعلنت جامعة الملك عبدالعزيز، مساء اليوم الاثنين، استمرار تعليق الحضور وتحويل الدراسة عن بعد غدا الثلاثاء.

وقالت الجامعة، في بيان لها عبر “تويتر”: “بناءً على ما ورد من المركز الوطني للأرصاد تعلن جامعة الملك عبدالعزيز استمرار تحويل الدراسة الحضورية ليوم غدٍ الثلاثاء ١٤٤٤/٦/١٠هـ في مقر الجامعة بجدة وفرع الجامعة برابغ لتكون عن بُعد.

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وفي وقت سابق، قررت جامعة شقراء، اليوم، تحويل الدراسة الحضورية، إلى نظام الدراسة عن بعد، غد الثلاثاء الموافق 3 من يناير الجاري، بسبب حالة الطقس.

وقال الحساب الرسمي لجامعة شقراء، عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: “بناءً على التقارير الصادرة من المركز الوطني للأرصاد وحرصًا على سلامة طلبة جامعة شقراء، فقد تقرر تحويل الدراسة الحضورية إلى نظام الدراسة عن بعد في كافة كليات الجامعة يوم غدٍ الثلاثاء 1444/6/10هـ”.

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