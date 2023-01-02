الإثنين، ٩ جمادى الآخرة ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٠٢ يناير ٢٠٢٣ ميلادى
جامعة الملك عبدالعزيز: استمرار تعليق الحضور والدراسة عن بعد.. غدًا
الهيئة الملكية بالعلا تعلن حاجتها لموظفين في عدد من التخصصات.. رابط التقديم
«تعليم الخرج» يعلن تعليق الدراسة الحضورية.. غداً
مجموعة «تداول» تعلن عن وظائف شاغرة للعمل في الرياض
4 سلوكيات تقلل من حدة الصداع النصفي
عقيل العقيل يكشف عن المناطق الأعلى معدلًا لهطول الأمطار هذا الشتاء

الرئيسية

 /

محليات

 /

جامعة الملك عبدالعزيز: استمرار تعليق الحضور والدراسة عن بعد.. غدًا

جامعة الملك عبدالعزيز: استمرار تعليق الحضور والدراسة عن بعد.. غدًا

جامعة الملك عبدالعزيز: استمرار تعليق الحضور والدراسة عن بعد.. غدًا
١٠:٤٨:٤٨ م، الإثنين، ٩ جمادى الآخرة ١٤٤٤ هجريا، ٠٢ يناير ٢٠٢٣
0

تواصل – فريق التحرير:

أعلنت جامعة الملك عبدالعزيز، مساء اليوم الاثنين، استمرار تعليق الحضور وتحويل الدراسة عن بعد غدا الثلاثاء.

وقالت الجامعة، في بيان لها عبر “تويتر”: “بناءً على ما ورد من المركز الوطني للأرصاد تعلن جامعة الملك عبدالعزيز استمرار تحويل الدراسة الحضورية ليوم غدٍ الثلاثاء ١٤٤٤/٦/١٠هـ في مقر الجامعة بجدة وفرع الجامعة برابغ لتكون عن بُعد.

اقرأ أيضا:

«تعليم الرياض» تقرر تعليق الدراسة الحضورية وتحويلها إلى «مدرستي».. غدًا الثلاثاء

 

وفي وقت سابق، قررت جامعة شقراء، اليوم، تحويل الدراسة الحضورية، إلى نظام الدراسة عن بعد، غد الثلاثاء الموافق 3 من يناير الجاري، بسبب حالة الطقس.

وقال الحساب الرسمي لجامعة شقراء، عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: “بناءً على التقارير الصادرة من المركز الوطني للأرصاد وحرصًا على سلامة طلبة جامعة شقراء، فقد تقرر تحويل الدراسة الحضورية إلى نظام الدراسة عن بعد في كافة كليات الجامعة يوم غدٍ الثلاثاء 1444/6/10هـ”.

اقرأ أيضا:

بسبب الأمطار.. تعليق الدراسة حضوريًا بمحافظة الزلفي غدًا

 

الكلمات الدلالية:
الأحوال الجوية الدراسة حضوريا تعليق الدراسة جامعة الملك عبدالعزيز

مواد ذات صلة

المزيد
تحويل شخصيات للتحقيق.. 5 جهات حكومية تكافح تزوير شهادات المهندسين

تحويل شخصيات للتحقيق.. 5 جهات حكومية تكافح تزوير شهادات المهندسين

٠٨:١٢ ص، الخميس، ٠٨ أكتوبر ٢٠١٥
شركة كفاءات حلول الأعمال تعلن وظائف شاغرة.. المسميات ورابط التقديم

شركة كفاءات حلول الأعمال تعلن وظائف شاغرة.. المسميات ورابط التقديم

٠٧:٠٨ م، الأربعاء، ٠٥ أكتوبر ٢٠٢٢
الجوف.. شرطة “القريات” تطيح بمواطن تورّط في تهريب الخادمات

الجوف.. شرطة “القريات” تطيح بمواطن تورّط في تهريب الخادمات

٠١:٤٤ م، الخميس، ٢٣ أكتوبر ٢٠١٤
القتل تعزيراً لأحد إرهابيي العوامية لإطلاقه النار على دوريات الأمن واستهدافه سيارة دبلوماسية

القتل تعزيراً لأحد إرهابيي العوامية لإطلاقه النار على دوريات الأمن واستهدافه سيارة دبلوماسية

٠٦:٢٠ م، الخميس، ٢٧ يوليو ٢٠١٧

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *