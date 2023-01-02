الإثنين، ٩ جمادى الآخرة ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٠٢ يناير ٢٠٢٣ ميلادى
الهيئة الملكية بالعلا تعلن حاجتها لموظفين في عدد من التخصصات.. رابط التقديم
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الهيئة الملكية بالعلا تعلن حاجتها لموظفين في عدد من التخصصات.. رابط التقديم

الهيئة الملكية بالعلا تعلن حاجتها لموظفين في عدد من التخصصات.. رابط التقديم

الهيئة الملكية بالعلا تعلن حاجتها لموظفين في عدد من التخصصات.. رابط التقديم
١٠:٤٥:٥٠ م، الإثنين، ٩ جمادى الآخرة ١٤٤٤ هجريا، ٠٢ يناير ٢٠٢٣
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تواصل- فريق التحرير:

أعلنت الهيئة الملكية لمحافظة العلا، عبرالموقع الإلكتروني للتوظيف، عن توفّر وظائف شاغرة، في عددٍ من التخصصات؛ للعمل بمقر الهيئة الملكية في محافظة العلا؛ وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:

المسميات الوظيفية:

وظيفة أخصائي تصميم منظمة أول

الوصف الوظيفي

المساهمة في جميع الأنشطة المتعلقة بوحدة التصميم التنظيمي التي تشمل الهيكل التنظيمي ، وتقييم الوظائف ، وتخطيط القوى العاملة ، وتحليل الفجوة بين وضعها الحالي والمكان الذي تريد أن تكون فيه في المستقبل ، وتصميم الممارسات التنظيمية التي من شأنها سد ذلك. الفارق. بالإضافة إلى ذلك ، العمل جنبًا إلى جنب مع فرق رأس المال البشري وعبر الوظائف إلى وحدات أخرى.

وظيفة قيادة إدارة التحصيل

المؤهلات والخبرة

درجة البكالوريوس في علم الآثار أو الأنثروبولوجيا أو التاريخ أو الفن والثقافة أو دراسات المتاحف أو إدارة التراث الثقافي أو ما يعادلها (يفضل الماجستير)

خبرة 8 سنوات من الخبرة ذات الصلة

الكفاءة الكتابية والشفوية للغة الإنجليزية.

مهارات اتصال ممتازة.

وظيفة مستشار مهندس مدني

المؤهلات والخبرة

الإشراف على توسعات المطار للأعمال المدنية ، وإدارة مشاريع وبرامج الهيئة الملكية لمحافظة العلا طوال دورة حياة إدارة المشروع مدعومة بمنهجية مناسبة للغرض والأدوات والموارد البشرية وإعداد التقارير.

طريقة التقديم:

للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي:

رابط التقديم – (اضغط هنا).

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الهيئة الملكية فرص عمل محافظة العلا وظائف شاغرة

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