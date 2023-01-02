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«تعليم الخرج» يعلن تعليق الدراسة الحضورية.. غداً
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«تعليم الخرج» يعلن تعليق الدراسة الحضورية.. غداً

«تعليم الخرج» يعلن تعليق الدراسة الحضورية.. غداً

«تعليم الخرج» يعلن تعليق الدراسة الحضورية.. غداً
١٠:٤٢:٥٨ م، الإثنين، ٩ جمادى الآخرة ١٤٤٤ هجريا، ٠٢ يناير ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت إدارة تعليم الخرج، تعليق الدراسة الحضورية غداً الثلاثاء في جميع مدارس التعليم العام والتعليم الأهلي بقطاعي التعليم في الخرج والدلم، وذلك بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد، وحرصاً على سلامة الجميع.

وأشارت الإدارة إلى أن العملية الدراسية ستكون مستمرةً “عن بعد” لجميع الطلبة ومنسوبي ومنسوبات المدارس عبر منصة مدرستي.

وفي وقت سابق، قررت إدارة تعليم الرياض، اليوم، تعليق الدراسة الحضورية غدا الثلاثاء، بسبب حالة الطقس، وبعد تنبيهات المركز الوطني للأرصاد.

وقال الحساب الرسمي لإدارة تعليم الرياض، عبر “تويتر”: “حرصاً على سلامة الجميع، تقرر تعليق الدراسة الحضورية وتحويلها إلى منصة مدرستي (عن بعد) يوم غدٍ الثلاثاء ١٠ / ٦ / ١٤٤٤ هـ بجميع مدارس ومكاتب التعليم بالإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض”.

وأضافت “تعليم الرياض” أن التعليق يشمل جميع طلبة ومنسوبي المدارس ومكاتب التعليم، وسيكون العمل والمتابعة من خلال منصات:

– مدرستي

– نور

– فارس

– أعمالي

– البريد الوزاري

– منصات القطاع الأهلي والأجنبي المعتمدة لديها.

وأصدر المركز الوطني للأرصاد، قبل قليل، تنبيها متقدما على منطقة الرياض، عن استمرار أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة الرياض حتى الساعة 11 صباح يوم الثلاثاء.

وتشمل الحالة، الحريق، وخريج، والدرعية، والدلم، والرين، والعاصمة الرياض، والمزاحمية، وحريملاء، وضرما، وتستمر من اليوم الأحد، حتى غد الثلاثاء الموافق 3 من يناير، حتى الساعة 11 ظهرا.

وحذر “الأرصاد” و”الدفاع المدني” من التواجد قرب تجمعات مياه الأمطار وبطون الأودية والسدود، خلال هطول الأمطار.

 

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الكلمات الدلالية:
الأحوال الجوية الخرج تعليق الدراسة تعليم الخرج

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