قصف أوكراني يتسبب في مقتل 63 جنديا روسيا

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قالت وزارة الدفاع الروسية، اليوم، إن 63 جنديا روسيا قضوا جراء قصف أوكراني على منطقة ماكيفكا، نتيجة للقصف بأربعة صواريخ تحمل رؤوس حربية شديد الانفجار على نقطة الانتشار المؤقتة للقوات المسلحة الروسية.

كييف تستهدف نقاط انتشار روسية

وأفادت “الدفاع الروسية” أن كييف أطلقت صواريخ من طراز “هيمارس” على نقطة انتشار مؤقتة لإحدى وحدات القوات المسلحة الروسية في منطقة ماكيفكا، في الجزء الخاضع لسيطرة روسيا من منطقة دونيتسك شرقي أوكرانيا، وتم إسقاط صاروخين، حسب “سكاي نيوز عربية”.

وقالت الوزارة: “قصف نظام كييف بستة صواريخ من طراز هيمارس نقطة انتشار مؤقت لإحدى وحدات القوات المسلحة الروسية في منطقة ميكيفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية”، مضيفة أن أنظمة الدفاع الجوي الروسية أسقطت صاروخين من نوع “هيمارس”.

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استهداف مواقع الصواريخ الأوكرانية

وفي يوليو الماضي، استهدف الجيش الروسي، مستودعا لمعدات منظومة هيمارس الأمريكية في غرب أوكرانيا، وأوضحت وزارة الدفاع الروسية أنه تم تدمير زورقين للبحرية الأوكرانية خلال محاولة تسلل إلى خيرسون، مؤكدة أن قصف أوديسا استهدف بنية تحتية عسكرية أوكرانية ولا تأثير له على صادرات الحبوب.